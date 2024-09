Lo scorso 9 settembre quando Apple ha presentato i suoi nuovi device non si è fatto riferimento ad Apple Watch SE. Uno smartwatch è stato presentato, Apple Watch Series 10, insieme a iPhone 16 e AirPods 4, ma non si è fatto riferimento alla nuova serie Special Edition (SE) che per questi device manca dal 2022. Apple Watch SE (2022) e Watch Ultra 2 sono gli unici device Apple Watch attualmente in vendita sullo store ufficiale di Apple; con l’avvento di Watch 10, infatti, Watch Series 7 e Watch Series 8 sono disponibili solamente su altri store. Ma per un nuovo Apple Watch SE con scocca in plastica di cui si è parlato nei mesi scorsi c’è qualche informazione in più? Arriverà mai sul mercato?

Un problema nella produzione alla base del ritardo

Da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sul prossimo Apple Watch SE, non è previsto un abbandono definitivo del progetto, ma si continua a lavorare per portarlo sul mercato probabilmente nel 2025. Lo sviluppo dello smartwatch economico con la scocca in plastica prosegue ma sicuramente non arriverà entro la fine dell’anno. Oltre alla scocca in plastica (che dovrebbe ridurre ulteriormente il prezzo del dispositivo) il prossimo Apple Watch SE dovrebbe prevedere colori più audaci e vivaci anche per risultare gradevoli e accattivanti per i più piccoli.

Durante lo sviluppo sembrerebbe che il design in plastica abbia dato dei problemi durante la produzione e la presentazione e il lancio della nuova versione di Apple Watch SE dovrebbe essere quindi solamente rimandata.

Al momento, quindi, per chi vuole acquistare uno smartwatch a marchio Apple può fare riferimento al nuovo Watch Series 10 disponibili in preordine insieme a iPhone 16 e AirPods 4. Tra le caratteristiche più importanti del nuovo Apple Watch c’è una struttura più sottile e un display OLED grandangolare più grande e luminoso che segna un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti.