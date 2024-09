iPhone nuovo? Ottime offerte sui “vecchi” e buoni sconto per iPhone 16 e 16 Pro

A una settimana di distanza dalla presentazione della nuova serie Apple iPhone 16, già è tempo di promozioni, con Unieuro che permette di preordinarli ottenendo un buono sconto valido per pochi giorni. Nel contempo, c’è anche eBay che, grazie a un nuovo codice sconto, consente di acquistare i modelli di iPhone “vecchi” a prezzi ribassati. In questo articolo scopriamo insieme tutti i dettagli delle promozioni in vigore e le informazioni da sapere per approfittarne.

Buoni sconto con i preordini di Apple iPhone 16 da Unieuro

Per approfittare di questa promozione di Unieuro c’è tempo fino a giovedì 19 settembre, vigilia dell’arrivo sul mercato della nuova serie Apple iPhone 16. È valida sia online che nei punti vendita fisici della catena di elettronica, che offre dei buoni sconto del valore variabile in base al modello di iPhone acquistato in preordine:

buono sconto da 40 euro con iPhone 16 con tagli di memoria di 128 e 256 GB;

con iPhone 16 con tagli di memoria di 128 e 256 GB; buono sconto da 60 euro con iPhone 16 da 512 GB, tutte le varianti di iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro con tagli di memoria di 128 e 256 GB;

con iPhone 16 da 512 GB, tutte le varianti di iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro con tagli di memoria di 128 e 256 GB; buono sconto da 80 euro con iPhone 16 Pro con tagli di memoria di 512 GB e 1 TB e con tutte le varianti di iPhone 16 Pro Max.

Indipendentemente dal valore, tutti i buoni sconto sono validi dal 16 al 31 ottobre 2024, e verranno inviati da Unieuro tramite posta elettronica (all’indirizzo mail fornito dal cliente in occasione del preordine). Si potranno usare sia sul sito che sull’app o nei punti vendita per acquisti almeno di pari valore del coupon stesso di qualsiasi prodotto, a esclusione dei prodotti della categoria “casalinghi”. Non si potranno usare per l’acquisto di servizi come assistenza tecnica, consegna e installazione, carte regalo e simili. Comunque, per tutti i dettagli vi riamandiamo al PDF con tutti i termini di questa promozione, che ricordiamo essere in vigore fino a giovedì 19 settembre.

Acquista in preordine iPhone 16 sul sito di Unieuro per ottenere fino a 80 euro di buono sconto

iPhone a prezzi ribassati col nuovo codice sconto

Nella giornata di oggi, 16 settembre 2024, eBay ha lanciato un nuovo codice sconto che permette di risparmiare ulteriormente su vari prodotti già in sconto, codice sconto in vigore fino al 30 settembre. Il coupon in questione è PSPRSETT24 da inserire nello spazio apposito prima di procedere con il checkout; ogni utente lo può usare per due volte per risparmiare quanto segue:

Spesa di acquisto da 50 euro a 149 euro: buono sconto di 5 euro

Spesa di acquisto da 150 euro a 299 euro: buono sconto di 10 euro

Spesa di acquisto da 300 euro a 449 euro: buono sconto di 15 euro

Spesa di acquisto da 450 euro a 599 euro: buono sconto di 25 euro

Spesa di acquisto da 600 euro in su: buono sconto di 35 euro

Ecco alcuni esempi di iPhone 14 e 15 scontati a ottimi prezzi (il prezzo finale già considera lo sconto del coupon):

Questi erano solo tre esempi, ma ce ne sono molti altri disponibili a ottimi prezzi, codici sconto che non valgono molto di per sé ma se, sommati alle offerte già in vigore, permettono di risparmiare un po’. Come accade spesso in questi casi, meglio non pensarci troppo se trovate qualcosa che fa al caso vostro perché le scorte sono di frequente limitate.

Vi ricordiamo che l’offerta di eBay e il relativo codice sconto, sono in vigore fino al 30 settembre, promozione di cui trovate tutti i prodotti in offerta e le informazioni da sapere nel link che segue.

Tutte le offerte compatibili con il codice sconto PSPRSETT24