Cresce l’attesa per la Nintendo Switch 2: secondo un nuovo leak, il lancio della console sarebbe ormai dietro l’angolo e il prezzo di listino potrebbe essere abbastanza contenuto.

A pochi giorni dall’annuncio della PS5 Pro di Sony, il cui salatissimo prezzo di listino ha scatenato le proteste degli appassionati, Nintendo e Microsoft si ritrovano tra le mani un’occasione d’oro e pare che la prima stia per fare la propria mossa. Qualche settimana fa vi avevamo riportato una voce secondo cui il lancio della Nintendo Switch 2 sarebbe imminente e adesso sono emerse nuove informazioni su questo punto e sul tema altrettanto caldo del prezzo di vendita.

Il leak è stato avvistato da Tom’s Guide su Reddit, più precisamente nel subreddit Gaming Leaks and Rumours: il post originale includeva anche i link a due screenshot su Discord condivisi dall’utente moistycharlie — lo stesso che aveva rivelato in anticipo data di lancio e prezzo di listino della PS5 Pro — che putroppo non sono più disponibili a causa della sopraggiunta scadenza; per fortuna, l’utente RockFox2000 ha avuto la lungimiranza di riportare in formato testuale il contenuto dello screenshot riguardante la nuova console di Nintendo.

Come potete leggere qui sopra, il leaker sostiene che il lancio della Nintendo Switch 2 dovrebbe avvenire all’inizio del mese di ottobre e parla di un prezzo di listino di 400 dollari. Pur trattandosi di un aumento significativo rispetto ai 349 euro richiesti per il primo modello, il rincaro sarebbe più contenuto rispetto a quanto emerso in precedenza e comunque giustificato da una dotazione hardware superiore necessaria per lanciare il guanto di sfida a Steam Deck.

Ove queste voci trovassero conferma, Nintendo Switch 2 rappresenterebbe una delle soluzioni più appetibili tra le console di nuova generazione. Sicuramente, nelle prossime settimane ne sapremo di più.