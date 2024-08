Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sulla prossima console ibrida di Nintendo, la Nintendo Switch 2. Secondo quanto riportato dall’analista giapponese Hideki Yasuda in un recente report sui risultati finanziari della casa di Kyoto, il lancio della nuova Switch sarebbe previsto per la prima metà del 2025, indiscrezione supportata anche da rumors apparsi in rete nelle scorse ore, ad un prezzo di listino di 499 dollari o poco meno (negli Stati Uniti).

Nintendo Switch 2, specifiche al top ma il prezzo sarà il vero tallone d’Achille?

Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 349 euro richiesti per l’attuale modello top di gamma, il Nintendo Switch OLED. Un posizionamento che va a collocare la nuova Switch 2 in diretta competizione con proposte come Steam Deck di Valve (in vendita a partire da 419 euro per la versione LCD) e Asus ROG Ally, spesso proposto in sconto a 499 euro.

Stando alle fonti citate da Yasuda, le prestazioni di Nintendo Switch 2 sarebbero paragonabili a quelle di Steam Deck. Tuttavia dai benchmark emerge come Asus ROG Ally, spinto dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, riesca a superare mediamente del 30% lo Steam Deck OLED nei carichi di lavoro legati al gaming.

Nintendo potrebbe però avere un asso nella manica per rendere appetibile Switch 2 nonostante il prezzo maggiorato. Secondo altri rumor, infatti, la console adotterà infatti un design fanless, privo di ventole, che lascia presupporre consumi molto contenuti e un’autonomia di primo livello.

Non mancano poi indiscrezioni su quello che dovrebbe essere un parco titoli di lancio di tutto rispetto per Switch 2, con il supporto a diversi giochi AAA di terze parti come i vari capitoli di Assassin’s Creed. Emergono anche dettagli sulla presenza di un caricabatterie da 60 W e di un sistema di dissipazione del calore integrato nella dock station.

Il quadro che va delineandosi è dunque quello di una console decisamente più potente ed ambiziosa dell’attuale Switch, con cui Nintendo punta a rivaleggiare ad armi pari con i concorrenti nell’arena delle console portatili di fascia alta. Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi e occorrerà attendere comunicazioni ufficiali per conferme e dettagli più precisi. Non ci resta dunque che attendere ulteriori sviluppi.