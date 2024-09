All’inizio di questa settimana Apple ha presentato la serie iPhone 16, ossia i primi melafonini costruiti dal colosso di Cupertino da zero per supportare Apple Intelligence e animati dai chip A18 e A18 Pro.

Nel corso di un’intervista, Johny Srouji di Apple ha fornito alcuni interessanti dettagli su iPhone 16 e Apple Intelligence, confermando che tutti e quattro i nuovi modelli potranno fare affidamento su 8 GB di RAM.

Quest’ultimo rappresenta un importante miglioramento per le due versioni “base” rispetto ad iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che invece possono vantare solo 6 GB di RAM (le varianti Pro del 2023 hanno già 8 GB).

8 GB di RAM per tutti gli iPhone 16

Alla base della decisione di Apple di dotare tutti e 4 i modelli di 8 GB di RAM vi è Apple Intelligence, essendo questo quantitativo quello ritenuto necessario dall’azienda per garantire un corretto funzionamento della sua suite di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Geekerwan, Johny Srouji ha tuttavia chiarito che Apple Intelligence non è l’unica ragione che ha spinto il colosso di Cupertino a puntare su una dotazione di 8 GB di RAM per tutti i modelli, in quanto questa memoria verrà sfruttata anche da altre applicazioni, così come in ambito gaming.

In sostanza, l’obiettivo di Apple è garantire agli utenti di iPhone 16 un’esperienza premium e la dotazione di 8 GB di RAM rappresenta uno dei requisiti per riuscire a centrarlo.

Johny Srouji si è anche soffermato sui processori realizzati da Apple e sulla decisione dell’azienda di non aumentare i core, come magari fanno alcuni produttori della concorrenza, spiegando che non è questo il dato a cui si deve guardare ma il risultato finale.

E, sempre a suo dire, le prestazioni garantite dai processori del colosso statunitense, grazie anche alla perfetta integrazione con la parte software, sono in grado di rendere le CPU di Apple le migliori sul mercato.

Ecco l’intervista di Srouji: