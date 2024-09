Sony ha rilasciato in queste ore un nuovo aggiornamento del software di sistema di PlayStation 5, che introduce una serie di funzionalità, disponibili a partire da oggi o nelle prossime settimane. Scopriamo insieme tutte le novità annunciate dalla casa nipponica.

PS5 si aggiorna: le importanti novità in arrivo

A poche ore di distanza dalla tanto chiacchierata presentazione di PS5 Pro, Sony rilascia un nuovo aggiornamento per PS5 e PS5 Slim. Una delle novità più interessanti del nuovo firmware è l’hub di benvenuto, uno spazio personale con widget e sfondi personalizzabili nella schermata principale della console; si tratta di una sorta di rivisitazione della scheda Esplora, in precedenza disponibile solo negli Stati Uniti, e inizierà a farsi vedere a livello globale nelle prossime settimane (e a partire da subito per alcuni giocatori negli Stati Uniti). L’update porta anche la funzione di condivisione dei party: sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane e permette di condividere i link delle chat vocali del party sulle varie app di messaggistica e sui social media.

L’hub di benvenuto è uno spazio che sarà possibile personalizzare con i widget e che consentirà di visualizzare a colpo d’occhio le informazioni prima di iniziare a giocare. Si potrà scegliere tra una vasta gamma di widget, tra cui memoria di archiviazione della console, livelli di batteria degli accessori, amici online, trofei e non solo; si potrà modificare rapidamente il layout, scegliendo anche le dimensioni dei widget, e persino lo sfondo (con effetti animati o istantanee della schermata della Galleria multimediale).

Per i giocatori statunitensi l’hub andrà a sostituire la scheda Esplora, offrendo una maggiore personalizzazione e una migliore esperienza utente, mentre per gli altri costituirà una novità del tutto inedita. Nelle prossime settimane l’hub arriverà al di fuori degli Stati Uniti: si partirà dal Giappone per poi raggiungere alcuni Paesi europei e il resto del mondo.

Sempre nelle prossime settimane sarà aggiunta la possibilità di condividere i link delle chat vocali del party attraverso le varie app di messaggistica e social: si potrà quindi invitare facilmente un amico a unirsi alla chat vocale del party, anche se non presente nell’elenco degli amici del PlayStation Network. Per creare un link basterà aprire la scheda della chat vocale nel centro di controllo su PS5 e selezionare “Invita giocatori > Condividi link del party” per generare un codice QR. I destinatari potranno aprire il link sul loro dispositivo mobile e partecipare al party su PS5 o da PlayStation App. Nelle prossime settimane Sony rilascerà un aggiornamento per PlayStation App che consentirà di generare un link di un party condivisibile anche dallo smartphone.

Le novità disponibili da subito su PlayStation 5

Grazie all’aiuto dei partecipanti al programma beta, a partire da subito sono in distribuzione le seguenti novità, testate proprio nel più recente firmware beta:

profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari;

regolazione delle impostazioni di Riproduzione remota per utente e possibilità di scegliere chi può connettersi alla PS5 tramite Riproduzione remota;

ricarica adattiva per i controller (solo su PS5 Slim e in futuro su PS5 Pro, quando sarà disponibile).

Ciascun utente sente i suoni in modo diverso a seconda delle dimensioni e della forma di testa, orecchie e canali auditivi: proprio per questo Sony dà la possibilità di creare un profilo audio 3D personalizzato; con cuffie o auricolari si possono eseguire alcuni test sulla qualità audio in modo da analizzare i vari fattori e creare un profilo che si adatti alle caratteristiche di ciascuno. Come? Per accedere alla funzione basta andare in “Impostazioni > Audio > Audio 3D” sulla console e seguire i vari passaggi; il profilo verrà salvato per ciascun utente, ma sarà comunque possibile scegliere tra le preimpostazioni audio precedenti.

Ora si possono regolare le impostazioni di Riproduzione remota per utente e scegliere chi può connettersi alla PS5 tramite la Riproduzione remota. Se amici o familiari in visita accedono alla console con il loro account PlayStation Network, si può facilmente modificare chi può continuare ad accedere alla console tramite Riproduzione remota in seguito. Basta andare in “Impostazioni > Sistema > Riproduzione remota > Abilita Riproduzione remota” e scegliere a quale utente abilitare l’accesso.

Le novità si chiudono con la ricarica adattiva per PS5 Slim e PS5 Pro (al lancio): è disponibile per i controller DualSense, DualSense Edge, PlayStation VR2 Sense e Access quando la console è in modalità riposo. Aiuta a risparmiare energia regolando la durata dell’alimentazione del controller in base al livello della batteria. Per abilitarla bisogna andare in “Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Funzioni disponibili in modalità riposo > Alimentazione alle porta USB > Adattiva“.

Non è al momento chiaro il motivo per il quale la funzione non venga proposta anche su PS5 Standard: speriamo che Sony chiarisca la questione nei prossimi giorni.