Sta ormai per concludersi l’edizione 2024 di IFA, che chiude i battenti proprio oggi, e tra i protagonisti indiscussi dell’evento troviamo Aqara, brand asiatico che si sta ritagliando uno spazio sempre più grande nel mercato della smart home, grazie anche a una serie di prodotti di elevata qualità.

Matter è come sempre al centro dell’esperienza Aqara, e lo testimonia la nuova funzione Advanced Matter Bridging, in arrivo su Aqara HUB M3, che permette di esporre alcune condizioni e funzioni esclusive del brand con piattaforme di terze parti. Nell’ottica di una maggiore integrazione arrivano anche due nuove integrazioni, di cui vi parleremo tra poco

Aqara Camera Hub G5 Pro

Dietro a questo nome si nasconde la prima telecamera di sorveglianza sviluppata dal brand espressamente per un utilizzo all’aperto. Disponibile nelle versione WiFi e PoE, la telecamera utilizza un sensore da 4 mp e una tecnologia True Color Night Vision, assistite dall’IA per riconoscere volti, veicoli, animali e pacchi.

In questo modo l’utente può monitorare la proprietà individuando tempestivamente eventuali intrusi. Le registrazioni sono protette da crittografia e salvate nella memoria di tipo eMMC, sul cloud o su un server NAS presente nella rete domestica. La nuova telecamera è compatibile con le principali piattaforme di smart home (Apple Home, Alexa, Google Home e SmartThings), offre il supporto RTSP per consentire lo streaming a server video. È dotata di un hub Zigbee 3.0 per controllare eventuali sensori posizionati all’esterno della casa.

Aqara Garage Door Controller T2 Kit

Questo kit consente di automatizzare un’area troppo spesso dimenticata nei sistemi di domotica, controllando lo stato di un massimo di due porte del garage, consentendo di integrarli nel sistema domestico e aggiungerlo a numerose automazioni. Anche in questo caso è prevista la compatibilità con la maggior parte degli ecosistemi di terze parti, e grazie al supporto a Matter anche a tutte quelle piattaforme che supportano tale standard.

Aqara Valve Controller T1

Si tratta di una soluzione retro fitting da abbinare a un sensore di perdite d’acqua (ma anche di gas) che permette di chiudere il relativo rubinetto principale evitando ulteriori problemi. Si monta direttamente sul tubo dell’acqua o del gas, in prossimità della saracinesca che regola il flusso in casa e può gestire valvole su tubature di tipo DN15, DN20 e DN25, senza che sia necessario effettuare alcuna modifica.

Aqara Smoke Detector

Questo sensore è in grado di far suonare la sirena interna, con una potenza sonora di 85 dB, non appena viene rilevata la presenza di fumo. È in grado di attivare la sirena di altri hub Aqara presenti in casa così da essere ben udibile in ogni stanza. Utilizza il protocollo Zigbee per integrarsi nell’ecosistema Aqara ed è dotato di una batteria che può durare fino a 10 anni.

Aqara H2 EU Wall Switches

Si amplia la linea di interruttori da parete con i nuovi Light Switch H2 EU, pensati per il mercato europeo, ai quali si affiancano Dimmer Switch H2 EU e Shutter Switch H2 EU (pensato per aprire e chiudere le tende motorizzate). Tutte e tre le soluzioni utilizzano protocolli Zigbee e Thread (per chi preferisce abbracciare la filosofia Matter), offrono funzioni di monitoraggio dei consumi e sono disaccoppiati dall’alimentazione.

Anche se si tratta di un interruttore che fa ad agire sui fili di alimentazione, il comando di accensione e spegnimento viene inviato in modalità wireless. In questo modo anche spegnendo una luce con l’interruttore potrete continuare a utilizzare le automazioni che la coinvolgono, visto che la lampadina resterà sempre sotto tensione. E per evitare problemi di compatibilità i nuovi interruttori possono essere utilizzati con o senza neutro, rendendo più semplice l’installazione agli utenti meno esperti.

Aqara LED Bulb T2

Cresce anche la linea di prodotti dedicati all’illuminazione, con una nuova lampadina che utilizza il protocollo Thread e disponibile sia in versione RGB CCT che CCT, ideale per creare la perfetta atmosfera in ogni situazione, a seconda dell’umore dell’utente o della situazione. Può comunicare anche con un hub Zigbee, per massimizzare la compatibilità ed è disponibile con attacco E26, E27 e GU10, così da soddisfare qualsiasi necessità.

Aqara Voice Mate H1

La novità più interessante è sicuramente Aqara Voice Mate H1, che consente di interagire con l’ecosistema Aqara con la voce, senza dover utilizzare uno smartphone. Si tratta di un accessorio da collegare ad Aqara Hub M3, alimentato a batteria e dotato di microfono per interagire con Aqara Copilot, il sistema gestito da IA che permette di utilizzare al meglio i propri dispositivi Aqara.

A differenza della maggior parte degli assistenti vocali, che resta sempre in ascolto, Voice Mate H1 si attiva solo quando viene raccolto dall’utente, al fine di massimizzare la privacy, e si disattiva quando viene appoggiato su una qualsiasi superficie.

Nuove integrazioni

Tre le novità in campo di integrazioni, a partire dall’Advanced Matter Bridging per Aqara Hub M3. Si tratta di una funzione che permette di sincronizzare funzioni e azioni (IF e THEN) dall’app Aqara a una qualsiasi app di terze parti compatibile con Matter. In questo modo è possibile portare azioni e funzioni esclusive dell’app Aqara anche su altri ecosistemi (come ad esempio le gesture per controllare le telecamere di sicurezza) al fine di creare automazioni ancora più complesse.

Gli utenti più evoluti apprezzeranno indubbiamente la nuova collaborazione con Home Assistant. Si parte da Aqara Hub M3, Aqara Smart Lock U200 e Aqara Light Sensor P2, che partecipano al programma “Work with Home Assistant”. Diventa quindi più semplice integrare i prodotti nel brand in una delle piattaforme smart home più amate dagli appassionati.

E per chiudere va segnalata l’integrazione con Tesla, che permette di automatizzare alcune funzioni della propria auto o di inserirla nelle routine domestiche. Potete così caricare l’auto quando la bolletta è meno cara, o accendere l’auto e l’aria condizionata quando attivate la macchinetta del caffè nelle mattine dei giorni lavorativi.

Se le integrazioni sono già attive, ci vorrà ancora qualche settimana per vedere sui mercati internazionali le novità annunciate da Aqara a IFA 2024. Continuate a seguirci perché vi terremo informati con novità e recensioni dedicate.