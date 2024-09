Ci sono buone notizie in arrivo per tutti i possessori di Tesla in Italia e in Europa. Secondo la roadmap pubblicata dall’azienda sul social network X infatti, pare che il sistema FSD di guida autonoma sia in arrivo. La notizia è affiancata da quella dell’arrivo dello stesso sistema anche sull’ultima creazione della casa ovvero il Cybertruck che, come sappiamo, difficilmente invece arriverà nel nostro continente (seppur sia di fatto in tour per il Bel Paese).

Il sistema FSD in arrivo sul Cybertruck

Tesla ha iniziato a consegnare il suo Cybertruck ai clienti più di nove mesi fa, ma senza il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) e nemmeno la funzionalità per il mantenimento della corsia di Autopilot.

La società di Elon Musk ha da poco annunciato che Cybertruck otterrà queste funzionalità a settembre, a partire da Autopark che darà al pickup elettrico la capacità di parcheggiare automaticamente in parcheggi visibili in parcheggi e strade.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap: September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-… — Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024

Tesla Full Self-Driving potrebbe approdare anche in Europa e Cina

Con la nuova roadmap, il sistema FSD di Tesla si sta avvicinando ai mercati internazionali, in particolare Europa e Cina, ma nel Vecchio Continente la società dovrà convincere gli enti di regolamentazione della sicurezza che FSD è sicuro almeno quanto la guida con conducente umano.

I sistemi FSD e Autopilot sono stati collegati a centinaia di incidenti e alcuni decessi negli Stati Uniti, ciononostante la casa automobilistica è ottimista e si aspetta l’approvazione normativa in UE.

Per quanto riguarda la Cina, Tesla ha avviato il processo di registrazione per FSD con i regolatori cinesi all’inizio di quest’anno, in modo da poter iniziare i test interni, tuttavia la società dovrà affrontare l’agguerrita concorrenza delle case automobilistiche cinesi.

L’aggiornamento alla versione 12 di FSD dovrebbe dimostrare che l’approccio basato solo sulla telecamera dell’azienda può funzionare e ora Tesla sta già parlando della versione 13 il cui lancio è previsto a ottobre.