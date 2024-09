Nonostante l’enorme popolarità a livello globale di WhatsApp, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.18.10.72.

Le bozze sbarcano anche su WhatsApp per iOS

Lo scorso anno il team di sviluppatori di WhatsApp ha introdotto una funzione di bozza nel client desktop del servizio di messaggistica, grazie alla quale è possibile iniziare a comporre messaggi ed essere avvisati delle bozze incomplete direttamente dall’elenco delle chat, così da rendere più semplice la gestione dei messaggi non inviati.

Ebbene, grazie alla versione 24.18.10.72 beta scopriamo che la medesima funzionalità dovrebbe essere presto implementata anche per tutti gli utenti iOS.

La nuova funzionalità di bozza semplifica l’individuazione dei messaggi iniziati ma non inviati all’interno dell’elenco delle conversazioni (mentre in precedenza gli utenti dovevano controllare manualmente le singole chat per vedere se avevano lasciato messaggi non inviati).

In pratica, questa nuova etichetta per le bozze risparmia agli utenti la necessità di aprire tutte le conversazioni, potendo individuare subito i messaggi incompleti direttamente dall’elenco delle chat.

Questa novità potrebbe rivelarsi utile in vari casi, come ad esempio quando si deve scrivere un messaggio molto lungo e non si riesce a completarlo oppure si viene interrotti prima dell’invio di un messaggio. In tutte queste situazioni, gli utenti vedranno in cima alla lista delle conversazioni le varie bozze da completare.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

