Stando alle informazioni inoltrate alle autorità di regolamentazione americane, Tesla sta pensando di dotare i suoi veicoli a guida autonoma con sedili in grado di ruotare all’indietro, favorendo una potenziale conversazione con i passeggeri che si trovano nei sedili posteriori.

Appare evidente come il nuovo design proposto da Tesla sia solamente uno dei tanti profili valutabili nel momento in cui la guida autonoma renderà superato l’obbligo di un guidatore umano, permettendo così di far evolvere in modo vario e inesplorato gli interni delle auto.

Per quanto intuibile, le autorità di regolamentazione stanno ora valutando se e come disciplinare questo aspetto ai fini della sicurezza. In Australia, per esempio, l’authority di settore ha deciso di coinvolgere direttamente gli operatori di settore e alla domanda se i veicoli con “livelli più elevati di automazione di guida” ma che hanno ancora “controlli di guida manuali” debbano avere “requisiti specifici sulla posizione del sedile quando l’ADS è inserito”, Tesla ha risposto:

No, in quanto ciò avrebbe un impatto negativo sui progetti per uso personale in termini di sicurezza o di comfort. Ad esempio, quando è operativo un ADS di livello 4, il sistema può consentire al conducente-occupante di reclinare completamente il proprio sedile e di dormire. Per quanto riguarda i requisiti delle cinture di sicurezza, suggeriamo che questi si applichino solo quando il conducente umano ha il controllo del veicolo, a meno che non sia specificamente istruito o richiesto in altro modo dall’ADS.

In un altro interpello, Tesla ha parlato dei sedili che ruotano affermando che:

A condizione che vengano implementate le opportune misure di sicurezza, è possibile immaginare progetti di veicoli che facilitino la reclinazione completa o la rotazione dei sedili, oppure progetti di veicoli che prevedano solo la posizione centrale del sedile (ad esempio per i veicoli pesanti).

Quando vedremo una prima applicazione dei sedili rotanti di Tesla?

Se da un lato dobbiamo prendere questo dato con le molle, poiché Tesla potrebbe semplicemente cercare di influenzare le prossime normative per assicurarsi che non ostacolino i suoi piani futuri, dall’altro potrebbe anche indicare ciò che Tesla intende fare con i prossimi prodotti.

Per i più ottimisti, non si può escludere che qualcosa di simile ai sedili rotanti e sdraiati sia presente in Robotaxi di Tesla, che sarà presentato il 10 ottobre.