Con il lancio dell’attesissimo iPhone 16 Pro nei prossimi giorni, più precisamente il 9 settembre, è attesa anche una nuova colorazione disponibile per il telefono Apple. Per quanto riguarda la nuova soluzione cromatica, vi è parlato finora in modo generico di una non meglio precisata tonalità dorata, con diversi rumors talvolta in contrasto tra loro.

Un recente leak sembra però aver fatto chiarezza in merito, mostrando una colorazione che potrebbe essere presentata al pubblico come Desert Titanium. Dall’immagine mostrata, sembra avvicinarsi a una tonalità sabbia, con telecamera e finiture caratterizzate da tinte più chiare.

Il nuovo colore di iPhone 16 Pro? Un dettaglio di design è stato notato da pochi

Oltre alle immagini trapelate, a rendere particolarmente attendibile questa soffiata è la sua origine. Stiamo infatti parlando dello stesso leaker che in passato ha identificato per primo il Natural Titanium di iPhone 15 Pro prima dell’annuncio ufficiale.

A catturare l’attenzione di utenti e addetti ai lavori non è solo il nuovo colore. Come notato dai più attenti, sulla struttura del nuovo iPhone sembra essere presente una sorta di ritaglio, situato vicino al pulsante di sospensione/riattivazione.

In passato è stato segnalato come anche alcuni produttori di accessori stanno pianificando prodotti in linea con questa soluzione di design: ciò lascerebbe intendere che iPhone 16 Pro possa includere un nuovo pulsante legato alle funzioni dell’app Fotocamera. Che si tratti del potenziale Tasto Cattura di cui parlavano alcune voci di corridoio? A dispetto delle immagini diffuse online, quanto rivelato resta una semplice indiscrezione e dunque non confermata da Apple.

Andando oltre la questione colori, iPhone 16 è già stato mostrato all’inizio di agosto con una serie di leak che hanno svelato quasi tutti i dettagli relativi al design del telefono.