Manca pochissimo al lancio ufficiale dei nuovi Apple iPhone 16 (l’evento di presentazione è fissato per il 9 settembre) e già si iniziano a fare i conti di quanto il nuovo smartphone inciderà sul fatturato del colosso di Cupertino. Le prime previsioni parlano di numeri importanti tanto che iPhone 16 permetterà quest’anno ad Apple di raggiungere la cifra record di 400 miliardi di dollari.

Numeri e previsioni sul fatturato (e il futuro) di Apple

Dopo il leggero calo dello scorso anno le ultime proiezioni sui ricavi globali di Apple prevedono che il colosso della Silicon Valley riuscirà per la prima volta a raggiungere il traguardo dei 400 miliardi di dollari. Il raggiungimento di questo traguardo sarà reso possibile anche dalla crescita nei segmenti hardware e dei servizi considerando che in quest’ultimo si è registrata una crescita del 14%.

I ricavi dal settore hardware rappresentano ancora il 75% del totale nonostante quelli derivanti dai servizi stiano acquisendo sempre più importanza. Nello specifico tra tutti gli hardware di Cupertino (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods) ad andare incontro alla crescita più rapida nel 2024 dovrebbero essere gli AirPods. Secondo gli analisti a incidere sull’aumento delle vendite ci sarà anche Apple Intelligence che determinerà una crescita maggiore e con un ritmo più veloce dell’hardware di Apple.

La crescita della quota dei ricavi provenienti dal segmento dei servizi non terminerà nel corso di quest’anno tanto che per gli analisti nel prossimo anno questi supereranno addirittura quelli provenienti dall’hardware. In questo senso Apple Intelligence potrebbe riuscire a incidere aumentando i ricavi del 10-15% nei prossimi anni, ma per definire come questo avverrà bisognerà attendere del tempo. Apple stessa, infatti, deve ancora capire quali servizi monetizzare in Apple Intelligence anche considerando che il lancio delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno lanciate in maniera graduale a livello globale.