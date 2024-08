Nella giornata di ieri con un comunicato stampa Apple ha annunciato che Luca Maestri, Chief Financial Officer (direttore finanziario) dell’azienda, lascerà il suo ruolo. La decisione arriva dopo che Maestri aveva assunto l’incarico nel 2014 e diventerà operativa dal 1 gennaio 2025. Il cambio avviene, dichiara Apple, all’interno di una successione pianificata da tempo e prevede che Kevan Parekh, vicepresidente della Pianificazione e Analisi Finanziaria di Apple assumerà l’incarico di CFO unendosi al team esecutivo.

I cambiamenti in corso ai vertici di Apple

Luca Maestri è entrato in Apple nel 2013 dopo aver ricoperto il ruolo di CFO in Xerox. Solo dodici mesi dopo ha assunto il medesimo incarico in Apple (in sostituzione di Peter Oppenheimer) portando il fatturato del colosso di Cupertino da 183 miliardi di dollari ai 383 miliardi di dollari dello scorso anno.

Nel commentare la decisione Tim Cook, CEO di Apple, ha affermato che Luca Maestri è stato “un partner straordinario nella gestione di Apple” aggiungendo come il suo contributo sia stato “determinante nel migliorare e guidare la performance finanziaria dell’azienda, nel coinvolgere gli azionisti e nell’instillare la disciplina finanziaria in ogni parte di Apple”.

Tra le ultime attività che Maestri avrebbe supervisionato c’è quella legata all’espansione del programma di riacquisto delle azioni Apple per un valore di 90 miliardi di dollari. Inoltre il colosso di Cupertino la scorsa primavera aveva annunciato l’aumento dell’importo delle azioni da 90 a 110 miliardi di dollari superando il record di 100 miliardi. Gli ultimi dati sul fatturato di Apple mostrano un aumento del 14% nel settore dei servizi anche se le vendite di iPhone e iPad sono diminuite rispetto all’anno precedente.

I cambiamenti in Apple non terminano con il cambio del direttore finanziario. La settimana scorsa c’è stata la notizia che Matt Fischer, vicepresidente dell’App Store, lascerà l’azienda dopo più di dieci anni di conduzione di quel ruolo. Kevan Parekh, che prenderà l’incarico di CFO attualmente ricoperto da Luca Maestri, lavora in Apple da 11 anni e prima ha svolto diversi incarico di leadership presso Thomson Reuters e General Motors.