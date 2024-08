Apple ha annunciato che gli utenti di ‌Apple Music‌ ora possono selezionare l’opzione “Trasferisci una copia dei tuoi dati” per spostare le playlist da ‌Apple Music‌ a YouTube Music. Ecco cosa c’è da sapere.

Innanzitutto per effettuare un trasferimento sono richiesti un abbonamento attivo ad ‌Apple Music‌ o un abbonamento iTunes Match e un account YouTube Music attivo, ma non è sempre possibile trasferite tutto sulla piattaforma di Google.

La pagina di supporto di Apple riporta che vengono trasferite solo le playlist che l’utente ha creato (incluse le playlist collaborative di sua proprietà), inoltre i file musicali non vengono trasferiti.

Le playlist condivise non collaborative e le playlist curate non vengono trasferite e nemmeno le cartelle in cui l’utente ha organizzato le sue playlist di ‌Apple Music‌.

Le playlist trasferite possono includere solo brani disponibili su YouTube Music, pertanto se le playlist di Apple Music contengono altri file audio, come podcast, audiolibri o file audio caricati dagli utenti, non verranno trasferiti.

Le playlist trasferite non vengono eliminate da ‌Apple Music‌ e il processo di trasferimento può richiedere da pochi minuti a qualche ora, a seconda del numero di playlist trasferite.

Una volta completato il processo di trasferimento, le playlist di ‌Apple Music‌ appariranno nella scheda Libreria di YouTube Music.

Attualmente YouTube Music è l’unico servizio musicale supportato per i trasferimenti di playlist da Apple Music, quindi non è possibile trasferire playlist ad esempio su Spotify.