BYD, colosso cinese che si occupa della realizzazione di veicoli elettrici, ha stretto una partnership con Huawei in virtù della quale potrà utilizzare il sistema di guida autonoma di quest’ultima.

A renderlo noto è stata Huawei, che ha precisato che il suo sistema di guida autonoma sarà inizialmente impiegato nei veicoli elettrici fuoristrada del brand Fangchengbao.

BYD e Huawei uniscono le forze per le auto elettriche

Sarà il SUV Bao 8 della gamma Fangchengbao il primo modello di BYD a poter vantare il sistema di guida intelligente Qiankun di Huawei (soluzione che non si occupa soltanto del trasporto dei passeggeri ma anche del loro benessere), veicolo che sarà in vendita entro la fine del 2024.

Questa nuova partnership rientra negli sforzi di BYD per effettuare un salto di livello, in quanto il colosso cinese non ha nascosto di mirare ad aumentare le vendite dei suoi marchi premium Denza, Fangchengbao e Yangwang al fine di migliorare la loro redditività (pare che i ​​tre marchi abbiano rappresentato solo il 5% delle sue vendite totali nei primi sei mesi del 2024).

La scelta di utilizzare la tecnologia di guida autonoma di Huawei rappresenta una conferma della pressione a cui è sottoposta BYD, che deve provare a recuperare terreno nello sviluppo di un proprio sistema di guida intelligente, per il quale a quanto pare sta riscontrando ritardi rispetto alle previsioni.

Ricordiamo che BYD si è imposta nel mercato delle auto elettriche grazie alla sua strategia di integrazione verticale, che prevede la produzione interna di componenti chiave come le batterie, con la possibilità di proporre i propri veicoli a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli della concorrenza.