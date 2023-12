Mercedes-Benz è la prima casa automobilistica autorizzata a utilizzare luci di posizione esterne per indicare che la guida automatizzata del veicolo è attivata su alcune strade della California e del Nevada.

Mercedes ora può testare il suo sistema di guida autonoma DRIVE PILOT utilizzando le esclusive luci di posizione turchesi integrate nelle luci anteriori e posteriori dell’EQS e nei due specchietti esterni nelle auto di prova.

La casa automobilistica tedesca afferma che le luci turchesi esterne fanno sapere al pubblico e alla polizia che il sistema di guida automatizzata dell’EQS è attivo. Si tratta di un approccio analogo all’esposizione della lettera “P” quando alla guida c’è un principiante.

Mercedes può utilizzare luci per indicare chi guida

Mercedes ha scelto il colore turchese per due ragioni principali: la sua visibilità e il fatto che il colore non viene utilizzato in altri ambiti della viabilità.

Il sistema DRIVE PILOT dell’EQS è il primo sistema di guida autonoma di livello 3 certificato per funzionare negli Stati Uniti.

In generale i livelli da 0 a 2 sono guidati principalmente dall’essere umano, mentre i livelli dal 3 al 5 sono guidati principalmente in modo autonomo.

Pertanto quello di Mercedes è il primo sistema negli Stati Uniti che è effettivamente convalidato per assumere il pieno controllo del veicolo.

Tuttavia il livello 3 è un’automazione di tipo condizionale, poiché funziona solo all’interno del “dominio di progettazione operativa” di Mercedes, quindi in un ambiente controllato.

In futuro è possibile che il turchese proposto da Mercedes diventerà il colore standard per indicare la guida automatizzata.

Potrebbe interessarti: Tesla deve aggiornare oltre 2 milioni di auto per limitare il rischio di incidenti