Redmi ha da poco annunciato il nuovo smartwatch Redmi Watch 5 Active che supporta le chiamate Bluetooth con cancellazione del rumore, un display touchscreen LCD IPS da 2 pollici e fino a 18 giorni di autonomia. Ecco i dettagli del nuovo dispositivo indossabile.

Caratteristiche di Redmi Watch 5 Active

Redmi Watch 5 Active sfoggia un display LCD quadrato da 2 pollici con risoluzione 320×385 e 500 nit di luminosità. Lo smartwatch presenta un corpo realizzato in lega di zinco ed esegue HyperOS di Xiaomi, inoltre si associa allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 attraverso l’app Mi Fitness.

Il dispositivo indossabile include oltre 200 quadranti personalizzabili e traccia oltre 140 modalità di sport e allenamento, inoltre monitora la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e analizza la qualità del sonno e i livelli di stress dell’utente.

Redmi Watch 5 Active integra Amazon Alexa e supporta risposte rapide per i messaggi, fino a dieci contatti preferiti e un tastierino numerico dedicato.

Lo smartwatch è classificato IPX8, quindi resiste all’immersione in acqua fino a 1 m di profondità, inoltre è dotato di una batteria da 470 mAh che secondo l’azienda offre fino a 12 giorni di autonomia con un utilizzo intenso e fino a 18 giorni con un utilizzo meno impegnativo.

Offerta MSI Modern 14 Notebook 14'' Full-HD 60Hz, Intel I3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 399€ invece di 449€ -11% Amazon 🛒

Disponibilità e prezzi di Redmi Watch 5 Active

Redmi Watch 5 Active sarà in vendita in India dal 3 settembre nei colori nero e argento al prezzo di 2.799 rupie che corrispondono a circa 30 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.