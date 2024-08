Si parla da mesi di un importante rinnovamento di Alexa che offrirà funzionalità di intelligenza artificiale generativa conversazionale.

Il mese scorso è emerso che Amazon avrebbe in mente di offrire due livelli per Alexa, uno gratuito e uno a pagamento. Ora sembra che la nuova Alexa potrebbe debuttare a metà ottobre, ma non per tutti.

Secondo il Washington Post la nuova versione di Alexa sarà in grado di assistere meglio gli utenti nella ricerca e acquisto dei prodotti su Amazon. Ad esempio si potrebbe chiedere ad Alexa se ci sono degli sconti su dei prodotti o di fornire ulteriori dettagli come colori o taglie conversando in modo naturale.

La nuova Amazon Alexa potrebbe debuttare a metà ottobre, ma solo a pagamento

Secondo quanto riportato la nuova Alexa potrà riassumere le notizie del giorno scelte in base agli interessi degli utenti, offrire un chatbot dedicato ai bambini, un supporto per trovare nuove ricette e altro, tuttavia questa nuova esperienza sarà accessibile solo tramite un abbonamento mensile, il cui costo potrebbe essere di 10 dollari al mese.

Secondo un rapporto del Wall Street Journal del mese scorso, la versione a pagamento di Alexa fa parte di un cambio di strategia di Amazon volto a recuperare le perdite di oltre 25 miliardi di dollari accumulate con il suo business di dispositivi dal 2017 al 2021.

Tuttavia il WSJ aveva riferito che i dipendenti Amazon non erano molto convinti che le persone saranno disposte a pagare un abbonamento in aggiunta a quello di Amazon Prime, anche per il fatto che Alexa rimarrà comunque disponibile in versione gratuita.