Il team di WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità volta a migliorare l’esperienza dei canali per gli utenti iPhone.

Attualmente nell’app WhatsApp per iOS alcuni utenti possono infatti esplorare i contenuti del canale in un modo più organizzato e intuitivo.

WhatsApp testa le categorie per i canali su iPhone

Alcuni beta tester ora possono navigare tra i contenuti dei canali filtrando tra sette categorie predefinite: Affari, Intrattenimento, Stile di vita, News, Organizzazioni, Persone e Sport.

Gli utenti possono inoltre filtrare i risultati della ricerca per categoria in modo da affinare ulteriormente la ricerca e trovare rapidamente i canali che corrispondono più precisamente alle loro preferenze.

Il lato interessante è che i proprietari dei canali non devono aggiungere o assegnare manualmente una categoria ai propri canali, in quanto la categorizzazione viene gestita automaticamente da WhatsApp ordinando in modo intelligente i canali nelle categorie appropriate.

Questa novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.16.10.73 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

Con l’occasione raccomandiamo di seguire i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech