Tra i protagonisti del Gamescom 2024 c’è anche HP, azienda molto attiva nel segmento PC gaming che, tra le altre cose, vanta a catalogo anche il listino di periferiche da gioco HyperX, brand rilevato da Kingston ricordiamo nel 2021.

Il colosso statunitense si presenta alla fiera di Colonia con alcune interessanti proposte mirate al segmento PC gaming desktop, in primis col nuovo top di gamma Omen 35L, senza dimenticare le ultime periferiche HyperX, dai microfoni per lo streaming arrivando alle tastiere. Ma vediamo tutti i dettagli.

HP Omen 35L: il PC gaming personalizzabile con CPU AMD e Intel

Il nuovo PC desktop da gioco HP Omen 35L nasce con un occhio di riguardo ai gamer più esigenti, in particolare per tutti gli appassionati del PC building che amano personalizzare il proprio sistema. Questo è quanto dichiarato da HP nel comunicato stampa ufficiale, che conferma come gli utenti prediligano (in ordine) le prestazioni, seguite dalla personalizzazione e dalla possibilità di aggiornare la piattaforma hardware in ottica futura.

HP Omen 35L quindi è un PC desktop personalizzabile, arriva in due versioni, una basata su piattaforma AMD e una seconda, con processore Intel e grafica NVIDIA GeForce RTX 40. Andando nel dettaglio, il modello AMD punta su un processore Ryzen 7 8700G e grafica sino a GeForce RTX 4090, può essere configurato con 64 GB di RAM DDR5 a 5.200 MT/s e un reparto storage che può offrire due SSD M.2 NVMe e due hard disk classici per archiviare i dati con capacità fino a 2 TB. La CPU è raffreddata a liquido con un AiO HP Omen da 240 mm, non manca la connettività di ultima generazione e, caratteristica da non sottovalutare, una NPU per gestire i carichi di lavoro AI.

Il modello Intel invece punta tutto su un Intel Core i7-14700K (Recensione) sempre in coppia con una mostruosa NVIDIA GeForce RTX 4090 (fino a); anche questo può essere configurato sino a 64 GB di RAM DDR5 a 6.000 MT/s e un reparto storage con due SSD M.2 NVMe da 2 TB (si presume Gen 4.0) e due hard disk classici per i dati con capacità sempre fino a 2 TB. Tra le novità di questo HP Omen 35L va segnalata anche una componentistica di livello, decisamente più adeguata rispetto al passato per una build gaming ad alto profilo. In questo contesto HP punta come anticipato sull’aggiornabilità e la personalizzazione della build, non a caso troviamo componenti ad hoc come le ventole Omen da 120 e 140 millimetri, alimentatore modulare sino a 1.000 watt certificato 80 Plus Gold e diversi accorgimenti per gestire al meglio installazione ed effetti luce.

Le periferiche da gaming HyperX: i nuovi microfoni per streamer serie QuadCast 2

Anche allo stand HyperX abbiamo visto diversi nuovi prodotti, in primis i nuovi microfoni USB QuadCast 2 destinati ai gamer e in particolare a chi fa streaming. I modelli annunciati sono HyperX QuadCast 2 e QuadCast 2 S, entrambi ideati e ottimizzati per offrire qualità senza sacrificare la versatilità. L’Hyper X QuadCast 2, che potremmo definire il modello base, è caratterizzato da un’estetica semplice ma non anonima che si fa notare per l’illuminazione a led rossi; garantisce un audio a 24-bit / 96kHz ed è equipaggiato, come il fratello maggiore, con una manopola multifunzione e controlli per guadagno, volume e altri parametri.

L’Hyper X QuadCast 2 S invece, non solo vanta una “copertura” di 100 led ARGB personalizzabili con l’app proprietaria NGENUITY, ma anche un audio migliore di grado professionale, per essere precisi a 32 bit / 192 KHz, probabilmente più appetibile per l’utenza di fascia alta.

Tastiera da gaming HyperX Alloy Rise 75 Wireless

Ultima, non per importanza, la tastiera da gaming ad alte prestazioni HyperX Alloy Rise 75 Wireless, in pratica la variante senza fili della già nota HyperX Alloy Rise 75. Si tratta della prima tastiera hot-swap con struttura montata su guarnizione, ampiamente personalizzabile, reattiva, ovviamente retroilluminata e con un’autonomia davvero notevole.

HyperX infatti dichiara una durata della batteria di ben 80 ore con retroilluminazione attiva e fino a 1.500 ore con led ARGB spenti. L’utente potrà sbizzarrirsi negli effetti luce e nella personalizzazione, andando a intervenire anche sulla cornice, sostituibile, senza dimenticare il sensore di luce ambientale e il formato compatto (ma non troppo).

Disponibilità e prezzi

Al momento i prodotti annunciati da HP a Gamescom 2024 sono disponibili esclusivamente sul sito ufficiale HP (in realtà a breve), fatta eccezione per la tastiera HyperX Alloy Rise 75 Wireless, prevista al debutto solo per il mese di ottobre. Vi lasciamo quindi con i prezzi ufficiali delle nuove soluzioni targate HP: