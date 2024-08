C’è molta attesa per i prossimi dispositivi Apple, soprattutto per la gamma iPhone 16. Mark Gurman di Bloomberg ora fornisce delle tempistiche precise in merito al lancio dei prossimi smartphone, smartwatch e cuffie del colosso di Cupertino.

In base alle sue fonti, Mark Gurman di Bloomberg afferma che il 10 settembre Apple potrebbe rivelare la nuova serie iPhone 16, gli smartwatch Apple Watch Series 10 e due nuovi modelli di cuffie AirPods che verrebbero messi in vendita già dal 20 settembre.

Bloomberg riferisce che i nuovi iPhone saranno simili a quelli lanciati l’anno scorso, ma con display più grandi sui modelli Pro, che passerebbero da 6,1 a 6,3 pollici per il modello Pro e da 6,7 ​​a 6,9 pollici per il modello di punta Pro Max.

Altri aggiornamenti includerebbero un pulsante dedicato per la fotocamera e le nuove funzionalità di Apple Intelligence che dovrebbero iniziare a essere implementate in iOS 18.1 dopo il lancio dei nuovi iPhone.

Apple starebbe testando dei MacBook con chip M4

Gurman indica inoltre i registri degli sviluppatori che mostrano Mac con 16 o 32 GB di RAM in fase di test con quattro diverse versioni del chip M4. Tre abbinano la stessa configurazione CPU a 10 core dell’iPad Pro con una GPU a 10 core, mentre il quarto monta una CPU con otto core equamente divisi tra alte prestazioni ed efficienza.

Solitamente Apple non lancia i nuovi Mac insieme ai nuovi iPhone, ma se dovessero debuttare più avanti nel corso dell’anno, è possibile che vengano sacrificati i modelli con 8 GB di RAM per fare spazio a quelli con intelligenza artificiale integrata.