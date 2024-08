Secondo quanto riportato da The Information, Meta sembra aver abbandonato l’idea di creare un nuovo visore per la realtà mista (RM) di fascia alta. Il prodotto in questione, noto con il nome in codice La Jolla, avrebbe dovuto sfidare in modo diretto Apple Vision Pro con un lancio previsto per il 2027.

Il suddetto giornale ha spiegato come, sebbene la compagnia avesse iniziato a lavorare sul prodotto da novembre 2023, la settimana scorsa sia arrivato lo stop alla progettazione. Il motivo della brusca frenata potrebbe essere dovuta ai display MicroOLED pensati per La Jolla, rivelatisi troppo costosi. Nonostante la tecnologia avanzata impegnata da Meta per realizzare questo prodotto, tra le priorità della compagnia vi è la necessità di mantenere il prezzo sotto i 1.000 dollari, una cifra pressoché impossibile da proporre adottando schermi con tale tecnologia.

Addio La Jolla, ma Meta resta molto interessata al settore dei visori RM

Altri fattori a determinare la probabile morte del progetto La Jolla sono le dinamiche esterne di mercato. Il Vision Pro da 3.500 dollari sembra aver faticato a far breccia nel cuore dei consumatori a causa del prezzo elevato, mentre il più economico Quest Pro (1.499 dollari), al momento del lancio ha ricevuto recensioni negative per poi defilarsi silenziosamente.

Dalle dichiarazioni ufficiali Meta sembra comunque non preoccuparsi troppo di quanto accaduto. Per Andrew Bosworth, CTO di Meta, la compagnia lavora con diversi prototipi in contemporanea e, in molti casi, si tratta di progetti che non vedranno mai la luce. In questo senso, il progetto appena bloccato rappresenta solo uno dei tanti prototipi che non raggiungono il mercato.

Se tutto ciò segna la fine di La Jolla, non significa che Meta abbia intenzione di abbandonare le tecnologie legate alla RM. Un altro progetto, noto con il nome in codice Ventura, sembra in fase molto avanzata di sviluppo. Il visore in questione potrebbe essere lanciato sul mercato entro la fine dell’anno.