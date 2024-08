Indiana Jones e l’Antico Cerchio ha una data di uscita ufficiale, e ci sono buone notizie anche per gli utenti PS5: la nuova avventura che vede protagonista l’archeologo più celebre del grande schermo arriverà prima su Xbox Series X, Xbox Series S e PC, ma approderà anche su PlayStation 5 con qualche mese di ritardo. Vediamo le novità arrivate dalla Gamescom 2024.

Data di uscita ufficiale per Indiana Jones e l’Antico Cerchio: arriva anche su PS5

Dopo i numerosi rumor delle ultime settimane, è finalmente arrivato il momento della verità: Indiana Jones e l’Antico Cerchio è stato annunciato anche per PlayStation 5, seppur con un’uscita ritardata di qualche mese. Il videogioco MachineGames sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC dal 9 dicembre 2024, e arriverà sulla console Sony durante la primavera del 2025: per ora non c’è una data precisa per quest’ultima versione, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nei prossimi mesi (indiscrezioni parlano di aprile 2025 come finestra).

Lo scorso febbraio, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer aveva specificato che Indiana Jones e l’Antico Cerchio non sarebbe arrivato su PS5, nonostante l’arrivo sulla console Sony di altri titoli firmati Xbox. A quanto pare le cose andranno diversamente, anche se gli utenti Xbox avranno il vantaggio di poter disporre del nuovo titolo tramite il Game Pass Ultimate sin da giorno dell’uscita. Dalla testimonianza del vicepresidente di Bethesda Pete Hines sappiamo che Disney e ZeniMax avevano originariamente pianificato di rilasciarlo su più piattaforme, e il titolo è diventato un’esclusiva console (a questo punto temporanea) solo dopo l’approvazione dell’acquisto della stessa ZeniMax da parte di Microsoft.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio sarà dunque esclusiva console Xbox solo per qualche mese prima di arrivare su PlayStation 5: la data per la console Sony sarà annunciata prossimamente, con ogni probabilità dopo l’uscita di dicembre. Durante l’evento di apertura della Gamescom 2024 è stato rilasciato anche un nuovo trailer che ci permette di apprezzare ulteriori anticipazioni sul gameplay del nuovo titolo: diamogli un’occhiata qui in basso.