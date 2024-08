Dopo mesi e mesi di attesa dalle dichiarazioni di Naoki Yoshida, finalmente arrivano buone notizie per tutti gli appassionati di titoli JRPG, dal momento che Square Enix ha annunciato nel corso delle ultime ore la data d’uscita ufficiale della versione PC di Final Fantasy XVI: scopriamola insieme.

Final Fantasy XVI: ecco la data d’uscita della versione PC

L’ultima fatica di Square Enix sarà disponibile per PC a partire dal prossimo 17 settembre. Ricordiamo infatti che il titolo uscì originariamente in esclusiva per PlayStation 5 a giugno dell’anno scorso, seguito qualche mese dopo dall’uscita dei primi due DLC, rispettivamente Echoes of the Fallen e The Rising Tide.

A partire da ora è possibile preordinare Final Fantasy XVI in versione PC sulla pagina ufficiale di Steam e su Epic Games Store al prezzo di 49,99 euro: su entrambe le piattaforme è inoltre disponibile all’acquisto la Complete Edition a 69,99 euro, che comprende al suo interno il gioco base ed entrambi i DLC sopracitati usciti finora. Già a partire da ora è possibile scaricare gratuitamente la demo di Final Fantasy XVI: gli sviluppatori hanno specificato che ogni progresso ottenuto all’interno della demo (che comprende parte della sequenza d’apertura del titolo) verrà trasferito in automatico all’interno del gioco completo.

Per chi non conoscesse il titolo, Final Fantasy XVI vede come protagonista il guerriero Clive Rosfield, offrendo un sistema di combattimento completamente rinnovato rispetto ai capitoli precedenti, fortemente improntato agli scontri action in tempo reale. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti e dettagli in merito da parte della stessa Square Enix, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.