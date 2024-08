FlexiSpot festeggia il suo ottavo compleanno e propone sul sito ufficiale una promozione dedicata: l’iniziativa prevede sconti fino al 43% e coupon con ribassi fino a 350 euro sui principali prodotti del marchio, che come abbiamo visto in questi anni includono apprezzate scrivanie regolabili, sedie ergonomiche e non solo. Scopriamo insieme le proposte più interessanti a disposizione in questi giorni.

Le offerte FlexiSpot per l’ottavo anniversario tra scrivanie, sedie e non solo

Le offerte per l’ottavo compleanno di FlexiSpot coinvolgono scrivanie regolabili e motorizzate della serie E7, come la FlexiSpot E7 Pro che abbiamo avuto modo di testare qualche tempo fa (in fondo trovate la nostra recensione): grazie ai coupon attualmente presenti sul sito (8E7P230 e 8E7P200) è possibile ottenere uno sconto fino a 230 euro sull’acquisto; si tratta di uno dei modelli più apprezzati della gamma grazie alla capacità di carico elevata (fino a 160 kg), all’altezza regolabile (tra 63,5 e 128,5 cm), al sistema anticollisione con sicurezza per bambini e non solo. In promozione c’è anche FlexiSpot E7, proposta a partire da 329,99 euro con le varie possibilità di personalizzazione.

L’iniziativa coinvolge anche FlexiSpot E7Q, che offre quattro motori, quattro gambe e può raggiungere una capacità di carico fino a 300 kg: in questo caso lo sconto previsto è di 350 euro, ma sarà attivo a partire dalla mezzanotte di lunedì 26 agosto 2024 e per un periodo di tempo limitato. Vi lasciamo già il link da mettere da parte per quel giorno:

Per tutti i vari modelli di scrivanie c’è come sempre la possibilità di scegliere la finitura e/o la colorazione e la dimensione, ma anche di aggiungere una miriade di accessori sulla base delle esigenze, tra cassetti supplementari, ulteriori ripiani, portacavi, multipresa e così via. FlexiSpot offre una garanzia fino a 7 anni (E7) o fino a 10 anni (E7 Pro e E7Q) e la possibilità di effettuare il reso entro 60 giorni nel caso di insoddisfazioni.

Tra le scrivanie regolabili possiamo inoltre segnalarvi in promozione i seguenti modelli:

Non solo scrivanie però, perché sul sito FlexiSpot troviamo in offerta anche alcune delle sedie ergonomiche più apprezzate dagli utenti. Tra queste possiamo segnalare i seguenti modelli:

Non vengono risparmiate neanche le poltrone, tra cui spicca FlexiSpot XL3, che abbiamo provato proprio durante questa estate (recensione in fondo): quest’ultima viene proposta a partire da 389,99 euro grazie a uno sconto di 110 euro, ma è in buona compagnia. Ecco una selezione dei principali modelli in sconto per l’anniversario:

Queste erano solo alcune delle offerte a disposizione sul sito ufficiale FlexiSpot per l’ottavo compleanno, valide fino alla fine del mese di agosto: per dare un’occhiata a tutti gli sconti e ai coupon attualmente attivi potete seguire il link qui in basso.