Sapevamo già che sarebbe arrivata, ne parlammo a inizio anno quando il software in questione era in fase di test e, nelle ultime ore, il colosso di Redmond ha ufficialmente reso disponibile la nuova app unificata Microsoft Teams, consentendo agli utenti di utilizzare un unico software per gli account personali, lavorativi e scolastici.

La nuova app unificata di Microsoft Teams è disponibile per gli utenti Windows e Mac

Chi tra voi utilizza Microsoft Teams sa quando l’esperienza d’uso sia stata frustrante per certi versi per coloro che hanno necessità di utilizzare più account, che siano personali, lavorativi o scolastici; l’azienda infatti finora ha costretto gli utenti a installare sui propri dispositivi un’app di Teams per ogni account, aumentando la confusione in diverse circostanze.

Nelle ultime ore però, dopo un periodo di Test, Microsoft ha finalmente reso disponibile la nuova app unificata di Teams: il nuovo software quindi supporta account aziendali, personali e didattici in un’unica app, semplificando al contempo il passaggio tra i diversi account.

Amit Fulay, vicepresidente del prodotto presso Microsoft spiega:

Puoi anche partecipare come ospite senza effettuare l’accesso. Che tu stia partecipando a una chiamata per metterti in contatto con un cliente o discutere della raccolta fondi autunnale della tua scuola, seleziona semplicemente il tuo account preferito nel momento in cui ti unisci alla riunione.

Grazie alla nuova app gli utenti potranno accedere ad un altro account selezionando l’immagine del proprio profilo in alto a destra, dopo aver effettuato l’accesso a Teams, ma beneficeranno anche di un’esperienza migliorata per quel che concerne le notifiche visto che l’azienda ha reso più semplice capire da quale team provengono.

Se siete già utilizzatori dell’app Microsoft Teams, su Windows o su Mac, l’aggiornamento alla nuova versione avverrà in automatico; in alternativa potete provvedere al download del software tramite lo store proprietario dell’azienda.