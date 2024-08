Apple si prepara ad introdurre una novità “epocale” per i suoi utenti: con iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 e macOS 14 Sequoia, infatti, cambierà il nome di ID Apple.

A partire dall’autunno, quando verranno rilasciate le nuove versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, verrà introdotto anche il nome Apple Account, che troverà applicazione su tutti i prodotti e i servizi dell’azienda statunitense.

ID Apple cambia nome e diventa Apple Account

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Cupertino, con l’uscita di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, l’ID Apple viene rinominato Apple Account, in modo da garantire un’esperienza di accesso coerente su tutti i servizi e i dispositivi dell’azienda, con la precisazione che si basa sulle credenziali esistenti degli utenti.

In pratica, a parte il cambio di nome, non ci saranno modifiche funzionali per gli ID Apple e, così come avviene ora, Apple Account sarà l’account specifico che gli utenti potranno usare per accedere ai vari servizi del colosso statunitense.

Allo stato attuale “Un ID Apple è l’account personale che utilizzi per accedere ai servizi Apple come App Store, iCloud, Messaggi, Apple Online Store, FaceTime e altro ancora. Include le informazioni che utilizzi per effettuare l’accesso, nonché tutti i dettagli di contatto, pagamento e sicurezza che utilizzerai nei servizi Apple”. E con la nuova denominazione non cambierà la sostanza.

Probabilmente nei primi giorni il nuovo nome genererà un po’ di confusione tra gli utenti ma in poco tempo dovrebbero abituarsi alla nuova terminologia e dare la giusta importanza a questo elemento che consente di accedere a vari dati altamente sensibili relativi alla propria vita digitale.