A partire da oggi, 20 agosto 2024, il servizio Apple Podcasts vede nettamente ampliato il proprio bacino di utenti potenziali grazie alla disponibilità della nuova web app, che lo rende accessibile da qualsiasi browser web.

Che il browser web di vostra scelta sia Safari, Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox, poco importa: da oggi potrete ascoltare i contenuti di Apple Podcasts comodamente tramite web app. Per la prima volta, dunque, gli utilizzatori del servizio di podcast di Apple potranno accedere ai contenuti In coda, alla propria libreria Salvate e mettersi alla ricerca di nuovi show da ascoltare direttamente dal web. Prima di oggi, soltanto i possessori di dispositivi con sistema operativo macOS avevano accesso ad un’app dedicata.

Il lancio di una web app torna utile anche a tutti gli utenti che abbiano scelto di affiancare un PC Windows al proprio iPhone: così facendo, potranno iniziare ad utilizzare l’app Apple Podcasts sullo smartphone e proseguire l’ascolto sul computer grazie alla web app. Sì, perché Apple Podcasts on web si sincronizza con l’Apple Account dell’utente (come sapete, Apple ID sta per cambiare nome). Naturalmente, la web app di Apple Podcasts permette sia di cercare nuovi contenuti da ascoltare, sia di accedere alle eventuali sottoscrizioni premium attive.

Come potete vedere dallo screenshot sottostante, la web app di Apple Podcasts è navigabile tramite un barra laterale, che consente di spostarsi tra le schede Home, Scopri e Classifiche e che include un collegamento rapido all’app omonima (esclusiva dei dispositivi Apple).

La scheda Scopri raggruppa i contenuti mettendo alcune categorie in evidenza, proponendo poi novità e contenuti degni di nota e tanto altro.

Se siete stufi delle chiacchiere e volete provare in prima persona la nuova web app di Apple Podcasts, non dovete fare altro che visitare l’indirizzo podcasts.apple.com. Badate bene: se utilizzate un iPhone o un iPad, verrete automaticamente reindirizzati all’app installata sul dispositivo.

Apple Podcasts è solo l’ultimo servizio di Cupertino a guadagnare una web app, meno di un mese fa era stato il turno di Apple Mappe.