Il team di WhatsApp stava sperimentando una funzionalità che consente agli utenti di contrassegnare determinati contatti e gruppi come preferiti, in modo che possano individuare rapidamente le loro conversazioni più importanti.

Ora tutti gli utenti iPhone possono utilizzare questa funzionalità, poiché è disponibile con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp.

Contatti e gruppi WhatsApp contrassegnati come preferiti su iPhone

Il changelog ufficiale nell’App Store riporta che ora è finalmente possibile aggiungere i preferiti che appaiono in cima alla scheda delle chiamate e come filtro per l’elenco delle chat.

Gli utenti possono aprire le impostazioni dell’app e andare nella sezione dei preferiti, dove possono facilmente aggiungere contatti e gruppi al loro elenco dei preferiti.

Una volta aggiunti, questi preferiti diventano più visibili per un accesso più rapido, inoltre in questa sezione è possibile riorganizzarli, aggiungerli o rimuoverli a piacimento.

L’aggiornamento introduce anche l’interfaccia utente per le chiamate rinnovata che era precedentemente in fase di test e che presenta controlli aggiornati più intuitivi e accessibili, grazie a un accesso più rapido alle funzionalità di chiamata essenziali.

Queste novità sono in distribuzione con la versione 24.16.79 di WhatsApp per iOS disponibile nell’App Store e raggiungerà tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

