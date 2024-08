Il team di WhatsApp stava già lavorando sulla possibilità di portare gli eventi nelle chat di gruppo, ma limitatamente alle community, mentre ora ha esteso questa funzionalità alle normali chat di gruppo.

Prossimamente tutti gli utenti iPhone potranno creare e gestire eventi all’interno di qualsiasi chat di gruppo, associata o meno a una community.

WhatsApp lancia gli eventi per qualsiasi chat di gruppo su iOS

Il changelog ufficiale nell’App Store menziona che ora è possibile creare eventi nelle normali chat di gruppo. Al fine di tutelare la privacy e la sicurezza i dettagli dell’evento sono sempre crittografati end-to-end e solo i partecipanti alla chat di gruppo hanno accesso alle relative informazioni.

In questo modo gli utenti hanno facoltà di creare e gestire eventi all’interno di qualsiasi chat di gruppo, rendendo più facile per tutti i membri organizzare e coordinare le attività.

Questa novità è attualmente in fase di lancio con la versione 24.15.79 di WhatsApp per iOS e raggiungerà tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

