Quanto è possibile rimpicciolire Nintendo Game Boy Advance? Alla domanda ha risposto TinyCircuits con Thumby Color, un clone di GBA di soli 2”, che riesce comunque a contenere un pad direzionale, alcuni pulsanti, uno schermo a colori a 16 bit e la possibilità di collegarne due insieme con un cavo USB-C per giocare in multiplayer. Certo, quanto sia realmente funzionale e divertente usare questo mini device è tutt’altro discorso, ma l’esperimento sembra essere sufficientemente curioso per occuparsene in questo sito.

Le novità di Thumby Color lo renderanno un successo?

Prima di tutto, a differenza degli altri cloni di Game Boy e GBA rilasciati da aziende come Anbernic, Thumby Color non è un vero e proprio emulatore: non ha d’altronde una potenza di elaborazione sufficiente per riprodurre giochi retrò, né una memoria sufficiente per contenere centinaia di file ROM. Thumby Color è infatti alimentato da un processore Raspberry Pi RP2350 a 150 MHz, abbinato ad appena 16 MB di memoria. L’impossibilità di giocare a giochi GBA veri e propri su Thumby Color è tuttavia ragionevole, considerato che il suo schermo LCD quadrato da 0,85” ha una risoluzione di soli 128 x 128 pixel, meno della metà della risoluzione di GBA.

Il risultato? Difficilmente con Thumby Color verrà voglia di giocare per ore e ore. E’ però uno di quei piccoli passatempi che potrebbe trovare una propria utilità in quelle situazioni in cui si hanno alcuni minuti da ingannare. Non solo: è anche una buona scusa per imparare un linguaggio di programmazione, dato che TinyCircuits ha creato tutorial e guide disponibili gratuitamente sul suo sito web.

I giochi disponibili su Thumby color: c’è anche uno sparatutto

I giochi utilizzabili su Thumby Color sono programmati in MicroPython. Da quanto è stato reso noto su Kickstarter, al day one Thumby Color sarà venduto con sei titoli open-source preinstallati, tra cui:

Monstra, uno sparatutto che dovrebbe essere il gioco di punta della mini console;

Thumbgeon 2, il seguito di Thumbgeon disponibile su Thumby originale, un piccolo dungeon-crawler destinato agli avventurieri;

Tag, un titolo piuttosto semplice, in cui è richiesto al giocatore di raccogliere i gettoni che si presenteranno sullo schermo il più velocemente possibile;

BustAThumb, un classico rompicapo come i tradizionali arcade con le bolle pronte a scoppiare.

E’ però questo solo il punto di partenza delle esplorazioni ludiche degli utenti del dispositivo di TinyCircuits: Thumby Color è infatti in grado di memorizzare nuovi giochi nella sua memoria locale, e un nuovo launcher consente di scegliere facilmente il gioco desiderato tra quelli che saranno resi disponibili con il passare dei mesi.

Quanto costa Thumby Color?

Per quanto riguarda il prezzo, TinyCircuits ha optato per una campagna di crowdfunding su Kickstarter per portare Thumby Color nelle mani dei suoi consumatori entro pochi mesi. Se la versione originale di Thumby è ancora in vendita a 42 dollari, questa nuova versione con schermo a colori è disponibile a un costo leggermente superiore, pari a 49 dollari per la versione viola, con spedizione prevista già a novembre. Se però si desidera Thumby Color con un alloggiamento viola chiaro o trasparente, allora il prezzo sale a 55 dollari, mentre se si desidera la versione nera, esclusiva di Kickstarter, il prezzo è di 75 dollari.