Il desiderio di giocare a più titoli su diverse console ha spinto molti utenti a dotarsi di due o più console. Scommettiamo però che nessuno è arrivato a eguagliare quello che ha fatto Ibrahim Al-Nassersplitter, che di console ne ha 444, tutte collegate a un singolo televisore.

Come riportato da Tom’s Hardware, il record è davvero unico nel suo genere: certificato dal Guinness World Records, annovera centinaia di console che spaziano da un raro Magnavox Odyssey del 1972 alla più recente PS5 Slim.

Tuttavia, quello che rende ancora più unica la collezione di Ibrahim è che l’uomo non vuole solo accumulare console, ma anche giocarci. Per non dover spostare continuamente i cavi per collegare la console desiderata, ha strutturato una rete di switch KVM che supportano tutte le console in suo possesso, accompagnata da una pratica guida digitale che gli indica quale console si trova su quale switch.

Non solo. Anche se con 444 console si potrebbe immaginare che la sua stanza sia una vera giungla, in realtà Ibrahim è riuscito a realizzare una gestione dei cavi tra le più ordinate che si possa immaginare, e il risultato finale è molto più simile a un museo che a una collezione domestica.

Come si può ben vedere nel video che sopra è stato diffuso dal Guinness World Records, Al-Nasser ha mostrato come le 444 console erano collegate a un unico televisore, evidenziando la presenza di diversi commutatori HDMI e RCA, raggruppati in categorie come home computing e mini-console. Ad accompagnare le console c’è poi un PC con uno schermo widescreen da 57” e un’interfaccia di foglio elettronico con le varie console che possono essere collegati al grande televisore.

È sempre il filmato a mostrare l’uso pressoché perfetto del suo sistema KVM: Al-Nasser ha infatti acceso una piccola selezione delle console più moderne della sua collezione e le loro schermate di avvio sono apparse sul display senza alcuno scollegamento o modifica della configurazione. Per le console più vecchie, invece, è stato necessario premere un selettore su uno degli ingressi RCA prima di accendere il sistema. Prima di effettuare questa commutazione manuale, ha controllato sullo schermo del computer il numero/riferimento dell’interruttore RCA.

Piccola curiosità: tra i numerosi dispositivi di gioco connessi in questa maxi-rete, è il Sega Genesis (da noi, MegaDrive) a occupare un posto speciale nel cuore di Al-Nasser…