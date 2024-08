Torniamo ad occuparci della Modalità Compatta, soluzione introdotta da Microsoft per rendere più piacevole l’esperienza degli utenti con le console gaming basate su sistema operativo Windows 11.

Il team di sviluppatori del colosso di Redmond ha in programma un’altra novità per migliorare l’esperienza gaming di Windows 11: ci riferiamo ad un ridimensionamento della barra.

Windows 11 e la nuova barra in modalità compatta

La modalità compatta semplifica notevolmente l’interfaccia utente della barra di gioco e, invece di diverse finestre widget liberamente posizionabili, c’è un’unica visualizzazione, ottimizzata per i display di piccole dimensioni e il funzionamento con controller.

Tra le novità più interessanti in fase di test vi sono una visualizzazione Home con i titoli in esecuzione e quelli giocati di recente, oltre che il launcher di giochi installati, la navigazione tra i widget utilizzando i pulsanti sulla spalla del controller Xbox, la possibilità di uscire dai giochi direttamente dalla barra di gioco e la possibilità di accedere rapidamente alle informazioni sulle risorse per ottimizzare le prestazioni.

Gli utenti Xbox Insider possono già testare la modalità compatta (l’attivazione avviene nelle impostazioni della Game Bar nella sezione “Generale”).

Al momento la modalità compatta è ancora in una fase di test iniziale e una parte dell’interfaccia sembra ancora non ottimizzata: per esempio, mancano le animazioni e il ridimensionamento potrebbe ancora essere migliorato per alcuni display. È probabile che il team di sviluppatori del colosso di Redmond apporterà dei miglioramenti a questi aspetti.

Pare che la nuova modalità compatta possa essere rilasciata per tutti gli utenti con il prossimo importante aggiornamento di Windows 11 (la versione 24H2) nel mese di ottobre e fino a quel momento il team di Microsoft raccoglierà feedback dai tester interni, in modo da migliorare ulteriormente la funzione.