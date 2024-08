Qualche giorno fa su TuttoTech parlammo di un video leak che mostrava le colorazioni di iPhone 16, il nuovo melafonino di Apple di cui ancora non si hanno notizie certe sulla data di lancio.

Il video non rivelava in realtà iPhone 16 nella loro versione finale o in prototipo, ma solamente delle unità dummy che sono state ricreate sulla base di alcune indiscrezioni sul nuovissimo prodotto della società di Cupertino. In quell’occasione, venivano mostrati iPhone 16 in bianco, nero, royal blue, verde acqua e rosa.

Ebbene, un leak diffuso poco fa sul canale Alchimist Leaks di Telegram sembra spingersi un po’ oltre nella definizione di quelli che dovrebbero essere gli effettivi colori di disponibili di iPhone 16 al day one. Le differenze con il video sulle unità dummy non sono poche.

In particolare, nell’immagine rubata non vediamo più le tre varianti più creative (royal blue, verde acqua e rosa), mentre abbiamo la conferma del bianco e del nero, con quest’ultimo che appare effettivamente più saturo e profondo rispetto alle tonalità quasi grigiastre dei modelli precedenti (un’anticipazione svelata anche dal video della scorsa settimana).

Quello che cambia rispetto al filmato è invece la presenza di un colore silver, che potrebbe essere ribattezzato come natural titanium, assente nel video sulle unità dummy e, soprattutto, un bronze gold che sta facendo discutere in queste prime ore di pubblicazione dell’immagine leak.

Peraltro, i più attenti ben ricorderanno che la comparsa del bronze gold era stata già anticipata da altri leaker negli ultimi mesi. L’account Fixed focus digital aveva infatti predetto che un nuovo colore avrebbe portato l’iPhone 16 ad adottare una tonalità di bronzo che sembra essere molto simile a quello che oggi vediamo nella foto.

Attenzione, però. Non è detto che la foto sia esaustiva e sia effettivamente affidabile. Trattandosi di un leak, è ben possibile che le tonalità possano essere diverse da quelle mostrate e che possano esservi ulteriori colori in arrivo…