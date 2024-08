Anche se non si hanno ancora notizie certe sulla data di lancio di iPhone 16 di Apple, e le fughe di notizie scarseggiano, un recente video su YouTube mostra un hands-on dettagliato di prototipi fittizi del nuovo smartphone di Apple che, forse, anticipano che cosa dovremmo attenderci dalle prossime ammiraglie di Apple.

Colori più vivaci

Una delle cose più interessanti sembra essere l’apparente ritorno a colori vivaci e saturi per i modelli iPhone 16, almeno per le versioni “base”, con un netto distacco dalle tonalità tenui che sono state adottate nel corso degli ultimi anni, Le unità dummy trapelate nel video sono infatti disponibili nelle colorazioni Royal Blue, Verde acqua e Rosa, oltre alle classiche opzioni Bianco e Nero. Anche il colore nero sembra però essere più profondo e saturo rispetto alle tonalità grigiastre dei modelli precedenti.

Il video rivela anche che tutti i modelli di iPhone 16 potrebbero adottare sul retro un vetro opaco smerigliato, allontanandosi così dalla finitura lucida dei precedenti iPhone non-Pro. Dal punto di vista fisico, iPhone 16 sembra mantenere le stesse dimensioni e le stesse porte di iPhone 15. Tuttavia, il modulo della fotocamera pare destinato a subire una notevole riprogettazione, come già visto in diversi leak. La nuova configurazione dovrebbe essere caratterizzata da una doppia fotocamera posizionata verticalmente che ricorda quella di iPhone X, anche se le fotocamere sembrano sporgere leggermente di più, con aperture per le lenti più grandi.

Ancora, dal video si nota come la disposizione dei pulsanti è coerente con quella di iPhone 15, ma si ipotizza che verrà aggiunto un nuovo pulsante a tutti gli iPhone, che potrebbe fungere da otturatore della fotocamera o da altro pulsante d’azione personalizzabile.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono inoltre come la serie iPhone 16 sarà caratterizzata da cornici ancora più ridotte e come sotto la scocca la serie iPhone 16 sarà alimentata da alcune varianti del chip Apple A18.