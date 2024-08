La battaglia legale che perdura dal 2019 tra Apple e Spotify ora è giunta a una svolta importante in UE. Spotify ha infatti annunciato che a partire da oggi gli utenti che usano il servizio di streaming su iPhone e risiedono nell’Unione Europea vedranno informazioni dettagliate sui prezzi del servizio direttamente all’interno dell’applicazione.

Spotify afferma che gli utenti iOS nel Vecchio Continente vedranno ad esempio offerte promozionali e informazioni sui prezzi per ogni livello di abbonamento, incluso quanto costa un piano una volta terminata una promozione, migliorando la trasparenza per i consumatori.

Tuttavia l’app Spotify non permette di effettuare acquisti tramite link che indirizzano fuori dall’App Store, quindi gli utenti dovranno prendersi la briga di visitare il sito Web di Spotify.

Nell’app Spotify non ci sono link per l’acquisto esterno all’App Store

Il motivo di questa scelta da parte di Spotify non è da biasimare, in quanto Apple applica quasi le stesse commissioni dell’App Store sui link esterni previsti dal Digital Markets Act (DMA) Europeo, una pratica che è stata additata come illegale e confusa non solo da Spotify, ma anche da Epic Games.

In più, come sviluppatori che supportano metodi di pagamento alternativi distribuendo app al di fuori dell’App Store, in base alla Core Technology Fee di Apple, Epic Games e Spotify dovrebbero pagare una ulteriore commissione pari a 0,50 euro per ogni singolo download della relativa applicazione, il che è commercialmente insostenibile, oltre che illegale, secondo le aziende citate.