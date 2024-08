SpaceX ha annunciato la prima missione con equipaggio che porterà degli esseri umani a volare in orbita polare, con una missione che consentirà ai passeggeri di osservare entrambi i poli dallo spazio.

L’equipaggio della navicella Crew Dragon sarà capitanato da Chun Wang, un imprenditore legato al mondo delle criptovalute, potendo contare anche su Jannicke Mikkelsen, ovvero la comandante della missione, oltre ad altri membri come il pilota Eric Philips e la specialista di missione Rabea Rogge.

La già citata navicella sarà dotata di una particolare cupola di osservazione già adottata per un’altra missione privata della stessa compagnia, ovvero la Inspiration4 risalente a settembre 2021. Stando alla comunicazione di SpaceX il lancio verrà effettuato attraverso un razzo Falcon dalla Space Coast della Florida entro la fine del 2024, con la missione che avrà una durata variabile tra i 3 ai 5 giorni. In questo frangente l’equipaggio si troverà a sorvolare i poli a una quota inclusa tra i 425 e i 450 chilometri di quota.

Per SpaceX Fram2 è il primo volo seguendo un’orbita polare

Oltre allo splendido spettacolo, chi parteciperà alla missione effettuerà diversi esperimenti scientifici per conto di SpaceX. Tra di essi figura la prima radiografia compiuta nello spazio e l’analisi di alcuni fenomeni luminosi dell’atmosfera, simili all’aurora boreale, che si verificano tra i 400 e i 500 chilometri di quota.

Una piccola curiosità è costituita dal nome della missione, battezzata da Space X con il nome di Fram2. Questo è un chiaro riferimento alla nave norvegese che, tra il 1893 e il 1912 ha effettuato diversi viaggi pionieristici nell’Artico e nell’Antartico. Fram2 sarà la sesta missione privata di SpaceX con astronauti. Fino ad oggi i voli spaziali con equipaggio non hanno mai seguito un’orbita polare. Questo perché si tratta di una traiettoria molto dispendiosa, in quanto la navicella non può sfruttare a proprio vantaggio la rotazione terrestre.

La compagnia aerospaziale di Elon Musk si sta preparando anche ad altre imprese. Giusto qualche giorno fa, per esempio, è stato annunciato il tentativo di recuperare il primo stadio con il quinto lancio di Starship.