Dopo il successo del quarto lancio di test di Starship, SpaceX ora è pronta per il quinto lancio che questa volta avrà una missione mai sperimentata in precedenza.

Con questo nuovo test la società spaziale di Elon Musk punterà per la prima volta al recupero del primo stadio Super Heavy.

SpaceX tenterà un’impresa mai vista prima

La procedura prevede un rientro controllato del razzo fino alla torre di lancio, battezzata Mechazilla, che lo afferrerà con le sue amorevoli braccia meccaniche.

La maestosa torre di lancio farà anche da gru, in modo da poter preparare rapidamente il primo stadio recuperato per il volo successivo e montare subito una nuova navicella.

SpaceX intende lanciare più Starship anche nel corso della stessa giornata e in attesa del via libera da parte delle autorità federali a procedere con il quinto volo di prova, la società continuerà i preparativi sulla procedura di recupero del primo stadio, nonché i test sul velivolo che verrà utilizzato per il sesto lancio.

Nel frattempo SpaceX sta lavorando sul motore Raptor di terza generazione che secondo la società è in grado di fornire 50 tonnellate in più di spinta con circa 100 kg di massa del motore in meno rispetto alla seconda generazione, inoltre non avrebbe bisogno dello scudo termico.