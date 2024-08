Dopo diverse settimane di beta testing è stata rilasciata la versione per iOS del browser Opera One. Un browser basato sull’intelligenza artificiale e che è l’ultima espressione del browser della società norvegese. Opera One per iOS ripropone il design e l’estetica della versione desktop del browser con una grande attenzione a ridurre al minimo gli elementi non necessari, facendolo in maniera intelligente con l’obiettivo di migliorare la navigazione rendendola il più possibile priva di distrazioni.

Le novità di Opera One per iOS

Questo approccio discreto di Opera One per il quale nasconde in maniera intelligente tutti gli elementi non strettamente necessari si concretizza innanzitutto con la barra di ricerca che scompare durante la navigazione così da avere una visualizzazione a schermo intero. La barra di ricerca è posta nella parte inferiore della schermata e fornisce suggerimenti rapidi già durante la digitazione e integra l’assistente virtuale Aria creato da Opera e basato su modelli GPT di OpenAI.

L’assistente Aria può essere utilizzato per diverse attività: dalle ricerche alla generazione di testi e immagini. Per la creazione delle immagini Aria utilizza il modello Imagen2 di Google. Aria è accessibile anche mediante input vocale permettendo agli utenti di pronunciare domande invece che digitarle semplificando l’operazione.

Per accedere alla barra di ricerca durante la navigazione è disponibile una gesture che prevede lo scorrimento verso il basso, simile a quella che gli utenti iPhone utilizzano nella schermata Home per cercare un’applicazione tramite Spotlight. Questa è l’opzione di default ma gli utenti possono personalizzare l’interfaccia scegliendo lo stile di navigazione standard o il Fast Action Button (FAB).

L’altra caratteristica di Opera One è la pagina iniziale nella quale è presente un carosello che integra notizie, risultati in tempo reale e suggerimenti sui prodotti offrendo un’informazione completa. Opera One include anche il servizio di VPN gratuito, il blocco degli annunci integrato e numerose opzioni di personalizzazione dei temi.

Per scoprire tutto il mondo di Opera One e provarne le funzionalità è possibile scaricare l’applicazione direttamente dall’App Store.