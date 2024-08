Quella che si prospetta forse come la settimana più calda (e soleggiata) dell’anno si apre con una gradita novità: a partire da oggi, 12 agosto 2024, arriva la Anker SOLIX FanFest, con sconti fino al 33% sui sistemi solari domestici e omaggi per gli acquirenti. Andiamo a scoprire le opportunità a disposizione in questi giorni.

Partito l’Anker SOLIX FanFest, con sconti sulla gamma Solarbank 2

Le offerte Anker SOLIX FanFest hanno preso il via alla mezzanotte e proseguiranno fino alle 23:59 del 25 agosto 2024: durante questo periodo, i clienti che acquistano sul sito ufficiale possono usufruire di prezzi scontati fino al 33%, di un prezzo garantito per 30 giorni e persino di alcuni regali.

I clienti che si iscrivono come membri Anker possono approfittare non solo di prezzi riservati, ma anche di omaggi. Più precisamente, sempre dal 12 al 25 agosto, i clienti che si registrano come membri possono avere i seguenti regali con l’acquisto dei prodotti selezionati:

Acquistando Solarbank 2 E1600 Pro , Solarbank 2 E1600 Plus , Solarbank 2 E1600 Pro con 2 pannelli solari o Solarbank 2 E1600 Plus con 2 pannelli solari , si potrà ricevere in regalo una Smart Plug Anker SOLIX (valore di 39 euro).

, , o , si potrà ricevere in regalo una Smart Plug Anker SOLIX (valore di 39 euro). Acquistando Solarbank 2 E1600 Pro con 4 pannelli solari , si potranno avere in omaggio due Smart Plug Anker SOLIX (valore di 69 euro).

, si potranno avere in omaggio due Smart Plug Anker SOLIX (valore di 69 euro). Acquistando un qualsiasi sistema solare da balcone Anker SOLIX senza prodotti di accumulo, si potrà avere in regalo un cavo micro inverter da 15 metri (valore di 69 euro).

Anker SOLIX Solarbank 2 Pro include quattro tracker MPP (MPPT), ciascuno con una potenza di 600 watt, per una potenza complessiva di 2.400 watt; questo rende possibile collegare fino a 4 moduli solari, orientabili in direzioni diverse così da potersi assicurare una buona produzione di energia in ogni momento della giornata. Si può immettere l’energia richiesta (fino a 800 watt) nella rete domestica, ma anche dirottare la potenza rimanente all’interno di Solarbank 2 Pro, che può immagazzinarla nella batteria interna (alla quale si possono affiancare fino a 5 batterie esterne, con una capacità complessiva di 9,6 kWh).

Durante il periodo promozionale è prevista una garanzia di prezzo di 30 giorni dalla data di acquisto: questo significa che Anker garantisce che per almeno 30 giorni dalla data di acquisto non ci saranno sicuramente prezzi migliori di quelli pagati durante l’evento FanFest. Per scoprire tutte le offerte Anker SOLIX FanFest potete seguire i link qui in basso: