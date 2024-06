Anker SOLIX, azienda che si sta ritagliando uno spazio molto importante nel mercato delle centrali elettriche da balcone, ha annunciato oggi la propria linea di soluzioni solari e di accumulo di seconda generazione. La serie Anker SOLIX Solarbank 2, disponibile in tre diversi modelli, stabilisce nuovi standard per quanto riguarda prestazioni ed efficienza nella generazione di energia elettrica dalla luce solare.

Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro sono in vendita già da oggi con il modello Pro, in particolare, che spicca per la sua capacità di generare fino a 2400 watt di energia. Shaun Xiong, direttore generale di Anker SOLIX e membro del consiglio di amministrazione di Anker Innovations, la società madre di Anker SOLIX e proprietaria di altri brand come Anker, Eufy e Soundcore, si è così espresso in merito alla nuova serie di prodotti Anker SOLIX:

“Dopo il successo della prima generazione di Solarbank, con la nuova serie stiamo abbattendo sempre più i confini tra una piccola centrale elettrica da balcone e un elaborato sistema di accumulo fotovoltaico e solare. Questa nuova tecnologia aiuta le persone a ottenere senza sforzo una svolta energetica non solo grazie alla generazione di energia prima nel settore, ma anche grazie alla possibilità di espandere la capacità e di regolare in modo preciso la produzione di energia sulla domanda domestica, eliminando così gli sprechi inutili durante la generazione, lo stoccaggio e l’utilizzo.“

Cerchiamo allora di scoprire nel dettaglio quello che Solarbank 2 può fare per aiutarci a generare energia elettrica dal sole, permettendoci allo stesso tempo di risparmiare in maniera consistente sulla bolletta.

Sistema poliedrico

Anker SOLIX Solarbank 2 rappresenta il punto di svolta nel mercato delle centrali elettriche da balcone, sempre più simili a un tradizionale impianto fotovoltaico da tetto. Solarbank 2 Pro include quattro tracker MPP (MPPT), ciascuno con una potenza di 600 watt, per una potenza complessiva di ben 2.400 watt.

In questo modo è possibile collegare il parallelo quattro moduli solari, orientabili in direzioni diverse così da potersi assicurare una buona produzione di energia elettrica in ogni momento della giornata. Gli utenti possono ad esempio immettere l’energia richiesta (fino a 800 watt) nella rete domestica, e dirottare la potenza rimanente all’interno di Solarbank 2 Pro, che provvederà a immagazzinarla nella batteria interna.

A questo proposito va sottolineata la possibilità di affiancare fino a 5 batterie esterne impilabili a quella di Solarbank 2 Pro, arrivando a una capacità complessiva di ben 9,6 kWh, stessa capacità ottenibile anche con la variante Plus. Se siete preoccupati in merito alla durata delle batterie, sappiate che anche in questo caso Anker SOLIX ha fatto le cose per bene.

La tecnologia LFP (litio ferro fosfato) utilizzata per le batterie garantisce una elevata durata nel tempo, senza perdita di prestazioni. Il produttore afferma che dopo 6.000 cicli di carica, che corrispondono a oltre 15 anni di utilizzo, la batteria mantiene una capacità superiore all’80% rispetto a quella originale. E va detto che su questi prodotti Anker SOLIX offre una garanzia di ben 10 anni.

Gestione evoluta dell’energia

Anker SOLIX ha pensato anche alla semplicità di installazione, tanto che una persona senza particolari competenze può portare a termine l’operazione in meno di due ore. Parte del merito va anche alla presenza di un microinverter integrato, che converte la corrente continua (DC) prodotta dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata (AC), eliminando la necessità di ulteriori cablaggi, rendendo la soluzione facile da mettere in funzione.

Nessun problema per quanto riguarda l’esposizione alle intemperie, vista la certificazione IP65 che resiste a vento e piogge, con un robusto case in alluminio che lo protegge da urti e maltrattamenti. Inoltre, grazie a una membrana riscaldante integrata, Anker SOLIX Solarbank 2 può resistere a temperature comprese tra i -20 e 55°C.

Il contatore intelligente è una vera e propria chicca e consente di attivare la “magia” che porta al risparmio economico. Il contatore monitora in tempo reale i consumi della casa, comunicando in maniera efficiente con la stazione attraverso WiFi o Bluetooth, permettendo di scaricare l’energia in base alle necessità della casa. Eventuali modifiche nella richiesta di potenza vengono soddisfatte in meno di tre secondi, con una precisione di 10 watt.

Disponibilità e prezzi

Anker SOLIX Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro sono in vendita da oggi e fino al 30 giugno sono protagonisti di una strepitosa serie di promozioni. In particolare Il sistema di accumulo Solarbank 2 Plus, che può essere acquistato singolarmente da chi possiede già una centrale elettrica da balcone o un modello di prima generazione, a soli 1.199 euro invece di 1.399 euro. Solarbank 2 Pro invece è in vendita a 1.399 euro invece di 1.599 euro.

Chi parte da zero e vuole risparmiare può acquistare il kit comprendente Solarbank 2 Pro, due pannelli da 435 watt e un contatore intelligente al prezzo di 1819 euro invece di 2.406 euro. Chi vuole fare le cose in grande può orientarsi verso il super pack, che oltre a Solarbank 2 Pro include quattro moduli solari da 540 watt ciascuno, uno smart meter e tre batterie di estensione, al prezzo di 4.839 euro invece di 5.901 euro.

Dal 14 al 30 giugno chi acquista Solarbank 2 Pro e 2 Plus riceverà in omaggio uno Smart Meter del valore di 129 euro. Chi effettuerà l’acquisto nelle giornate del 14 e 15 giugno riceverà inoltre, sempre in omaggio, un pannello solare Anker SOLIX PS30 Faltbares da 30 watt, del valore di 79,99 euro. A seguire i link per l’acquisto:

