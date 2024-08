Adesso c’è l’annuncio ufficiale: la NASA e SpaceX hanno deciso di rinviare il lancio della missione Crew-9 diretta alla ISS (International Space Station). Alla base di questo cambio di programma si pone la necessità di garantire a Boeing più tempo per analizzare i problemi della Starliner e per consentire il rientro dell’equipaggio della Crew-8.

Inizialmente previsto per il 18 agosto, dunque, il lancio è stato rinviato a non prima di martedì, 24 settembre prossimo. La NASA ha confermato che il lancio di Crew-9 avverrà dalla seconda rampa di SpaceX adatta al lancio di astronauti: la SLC-40 (Space Launch Complex 40) a Cape Canaveral. Questo perché la nuova data indicata causa una sovrapposizione con la fase di preparazione della missione Europa Clipper, che partirà dalla rampa SLC-39A in una finestra di lancio che va dal 10 al 31 ottobre. In aggiunta a questo, la NASA prevede di lanciare la missione CRS-31 (31st commercial resupply services) non prima della metà del mese di ottobre.

Questa nuova programmazione, come detto, è funzionale a consentire a Boeing di continuare a lavorare per analizzare e comprendere i problemi della Starliner, ma è altresì dettata dalla necessità di liberare la posizione di attracco attualmente occupata proprio da Starliner. Questo perché sul segmento internazionale della ISS è possibile avere agganciate al massimo due capsule per equipaggio alla volta. Insomma, prima che l’equipaggio della Crew-9 metta piede sulla ISS, è necessario che quello della Crew-8 faccia ritorno a casa. A questo proposito, proprio nei giorni scorsi è circolata l’ipotesi che vedrebbe SpaceX scendere in campo per una vera e propria missione di salvataggio.

Infine, la NASA ha indetto una conferenza stampa per entrare nei dettagli dell’annuncio odierno. Ecco il link per seguirla.