Unieuro dà il via a un week end di sconti davvero molto interessante con il lancio della nuova promozione Unieuro Specials, parte dell’iniziativa Il Vero Fuoritutto. Fino al prossimo 11 di agosto, infatti, lo store garantisce un extra sconto sull’acquisto di un nuovo Smart TV (con spesa minima di 499 euro) e sull’acquisto di piccoli e grandi elettrodomestici oltre che di dispositivi per il trattamento dell’aria (come i climatizzatori) e prodotti per la pulizia di casa (in questi casi, la spesa minima è di 299 euro). Tutte le offerte sono disponibili tramite lo store online di Unieuro, con consegna gratuita (al netto del costo extra richiesto per i prodotti di grandi dimensioni). Vediamo i dettagli sulle nuove offerte Unieuro:

Unieuro Specials: sconti imperdibili fino all’11 agosto

La nuova promozione di Unieuro è da cogliere al volo. Solo fino al prossimo 11 di agosto, infatti, è possibile acquistare i prodotti in offerta con un extra sconto che si somma alle altre promo eventualmente in corso. L’offerta si divide in due categorie:

Smart TV : in questo caso c’è un extra sconto del 18,04% su una selezione di TV con una spesa minima di 499 euro

: in questo caso c’è un su una selezione di TV con una piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per il trattamento dell’aria e casalinghi: per questi prodotti c’è un extra sconto del 36,08% con una spesa minima di 299 euro

L’extra sconto si applica al prodotto (o ai prodotti) direttamente nel carrello e, quindi, non viene visualizzato nella pagina del prodotto. Per maggiore chiarezza vi rimandiamo allo screen qui di sotto. Come potete vedere, il TV LG OLED evo da 65 pollici passa da 3.244 euro a 2.666,90 euro (con quasi 600 euro di sconto) grazie alla promo in corso fino al prossimo 11 di agosto.

Su tutti i prodotti in offerta da Unieuro c’è sempre la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, selezionando PayPal oppure Klarna come sistema di pagamento. C’è anche la possibilità di richiedere il finanziamento Agos (tramite una procedura online al momento del pagamento) in modo da poter dilazionare la spesa per un periodo più lungo. La consegna è gratuita (al netto del costo aggiuntivo richiesto per i prodotti di grandi dimensioni).

Per un quadro completo sulle offerte è possibile accedere al link qui di sotto che vi porterà alla pagina della promozione, con l’elenco completo di tutti i prodotti (sono oltre 3.000 per cui è possibile applicare l’extra sconto). Come già sottolineato in precedenza, per visualizzare lo sconto è sufficiente aggiungere il prodotto o i prodotti desiderati al carrello. Il sistema applicherà l’extra sconto dovuto, in base alla tipologia di prodotto e al raggiungimento della spesa minima.

>> Accedi alle offerte Unieuro Specials <<

Qui di seguito abbiamo selezionato una Top 5 dei migliori Smart TV da comprare con le offerte Unieuro Specials. La selezione parte da un ottimo Mini Led da 50 pollici di Hisense che, al prezzo proposto, rappresenta la scelta low cost più interessante per un TV di qualità, e arriva fino a un TV OLED evo di LG, ideale per gli utenti alla ricerca di un prodotto di fascia alta in grado di garantire immagini di qualità per anni e anni di utilizzo. Da notare anche un OLED evo da 48 pollici ad un ottimo prezzo oltre che un paio di TV Mini LED con Google TV (da 65 e 85 pollici) con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

