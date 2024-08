MediaWorld lancia la nuova promo Sconto Subito. Si tratta dell’occasione giusta per ottenere fino al 15% di extra sconto su migliaia di prodotti, anche se già in offerta. La promozione è valida solo per un breve periodo. Lo sconto aggiuntivo, infatti, sarà applicato agli acquisti (anche di più prodotti) completati entro il prossimo 11 di agosto. Si tratta di un’offerta flash che, quindi, terminerà questo week end. La percentuale di sconto varia in base all’importo complessivo del carrello. Vediamo i dettagli completi della promozione parte delle offerte MediaWorld disponibili oggi.

Sconto Subito con MediaWorld: ecco la promo

È il momento giusto per fare “shopping” da MediaWorld. Solo per questo week end, infatti, è possibile sfruttare la promo Sconto Subito che prevede uno sconto extra sul totale del carrello (quindi anche considerando più prodotti, complessivamente) per ottenere un risparmio aggiuntivo. La promo in questione, che terminerà domenica 11 agosto, prevede:

uno sconto del 15% per acquisti pari o superiori a 800 euro

uno sconto del 10% per acquisti con importo complessivo compreso tra 400 euro e 799,99 euro

uno sconto del 5% per acquisti con importo complessivo compreso tra 99,99 euro e 399,99 euro

Di conseguenza, per ottenere lo sconto extra è necessario raggiungere un totale di 99,99 euro al carrello, considerando tutti i prodotti che si desidera acquistare. Lo sconto massimo viene raggiunto superando gli 800 euro di spesa con la possibilità di ottenere un risparmio significativo. Non c’è un tetto massimo. Di conseguenza, raggiungendo i 1.000 euro di spesa è possibile ottenere un extra sconto di 150 euro.

La promozione riguarda le seguenti categorie di prodotti:

Piccoli Elettrodomestici da Cucina e Caffè

Grandi Elettrodomestici

Elettrodomestici da Incasso

Clima e Riscaldamento

Cura della Persona

Pulizia e Stiro

Fotografia e Video

Audio e Cuffie

Home Cinema e Hi-fi

Smart Home

Mobilità Elettrica

Accessori Console e Videogiochi

Giochi

Software

C’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita oltre che il ritiro gratuito in negozio, in base alla disponibilità dei prodotti nel negozio scelto. L’acquisto, inoltre, può essere completato anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal, oppure richiedendo il finanziamento a tasso zero con Findomestic (disponibile a partire da 199 euro). E’ importante specificare che l’extra sconto è valido esclusivamente per gli acquisti tramite lo store online di MediaWorld e non vale per gli acquisti effettuati in negozio.

Per accedere alla promozione, quindi, è sufficiente seguire il link qui di sotto.

>> Accedi all’offerta Sconto Subito di MediaWorld <<

