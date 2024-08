Ci avviciniamo al momento del lancio della serie iPhone 16 e dal continente asiatico arrivano interessanti notizie relative alla sua produzione: pare, infatti, che Foxconn non abbia alcuna intenzione di farsi trovare impreparata.

E così, stando a quanto si apprende, Foxconn ha dato il via ad una campagna di assunzioni, inserendo ben 50.000 nuovi lavoratori nelle linee di produzione del suo più grande stabilimento per iPhone in Cina, ciò in vista dell’arrivo della nuova generazione del melafonino.

Foxconn si prepara al lancio della serie iPhone 16

Dato che ci avviciniamo al momento in cui la serie iPhone 16 farà il suo esordio sul mercato, la catena di fornitura globale di Apple si mette al lavoro per fornire al colosso di Cupertino i suoi nuovi smartphone e, stando ad un report delle ultime ore, al momento tutto starebbe procedendo secondo i piani.

I 50.000 nuovi lavoratori assunti da Foxconn sono stati impiegati nella fabbrica di Zhengzhou, in Cina, stabilimento che rappresenta la più grande base di produzione di iPhone al mondo.

Pare che la produzione della serie iPhone 16 stia rispettando i tempi previsti e l’assunzione di tanti lavoratori da parte di Foxconn non rappresenta una novità, in quanto lo scorso anno alla fine di giugno l’azienda ha fatto la stessa cosa per prepararsi al lancio di iPhone 15.

In sostanza, ad agosto inizia il periodo di punta della produzione di iPhone 16 e Foxconn ci tiene a fare “bella figura” con Apple, soprattutto ora che si susseguono le voci secondo cui il colosso di Cupertino sarebbe piuttosto impaziente di avviare la produzione del melafonino in India, così da diversificare la linea produttiva e non essere troppo dipendente da eventuali problematiche relative alla Cina.