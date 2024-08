Tanti anni fa, in occasione della presentazione del primo MacBook Air, Apple ha anche lanciato SuperDrive USB. ossia un lettore CD e DVD che può essere collegato a un Mac tramite USB.

Stando alle notizie provenienti dagli Stati Uniti, il colosso di Cupertino potrebbe avere deciso di mandare in pensione questo accessorio, etichettandolo come “Esaurito”.

Apple potrebbe terminare le vendite di SuperDrive USB

Questa sarebbe la situazione relativa all’Apple Store statunitense mentre in quello italiano l’accessorio risulta ancora oggi disponibile (sebbene potrebbe essere solo questione di ore prima che venga cambiato il suo “stato”).

Ecco come viene descritto sulla pagina ufficiale questo accessorio:

Il SuperDrive USB elegante e compatto.

Tutto ciò che ti serve da un’unità ottica.

In ufficio o mentre sei in viaggio, puoi leggere e masterizzare CD e DVD con il SuperDrive USB Apple. È l’ideale per guardare DVD, installare software, creare dischi di backup e molto di più.

Sempre con te.

Poco più grande di una custodia per CD, il SuperDrive USB Apple sta comodamente in borsa quando sei in viaggio e occupa poco spazio sulla scrivania o sul tavolino dell’aereo.

Il massimo della semplicità.

Non preoccuparti di perdere i cavi: il SuperDrive USB Apple si connette al tuo Mac con un unico cavo USB-A integrato. Per i Mac con porte USB-C, puoi usare un adattatore da USB‑C a USB‑A. Non ha bisogno di un alimentatore separato e funziona sia quando il Mac è collegato alla corrente sia quando usi la batteria.

Se avete deciso di acquistare questo accessorio (il suo prezzo è 89 euro, con la possibilità di scegliere tra il ritiro in uno store o la consegna gratuita), il consiglio è quello di affrettarvi, in quanto le scorte disponibili potrebbero presto terminare anche in Italia.

Per ulteriori informazioni o per acquistare Apple SuperDrive USB vi rimandiamo alla pagina dedicata sullo store ufficiale.