Aqara si conferma ancora una volta come leader globale nell’innovazione legata alla smart home, annunciando Aqara Sensor Presence FP1E, un sensore indispensabile per ridurre i consumi e ottimizzare il funzionamento della propria casa. Si tratta di un sensore basato sul protocollo Zigbee che offre una vasta compatibilità con gli ecosistemi esistenti grazie al supporto a Matter.

Un sensore utilissimo

Seguendo le orme dei modelli presentati in passato, anche Aqara FP1E utilizza la tecnologia mmWave (millimeter wave) per rilevare anche il più piccolo movimento di un essere umano, così da effettuare un riconoscimento preciso e rapido della presenza, consentendo di creare vari scenari di automazione.

Il nuovo sensore è in grado di operare a una distanza massima di circa 6 metri, dimostrandosi quindi efficace per stanze di medie dimensioni, fino a circa 50 metri quadri, se viene montato a soffitto. A differenza dei tradizionali sensori di movimento che utilizzano una tecnologia PIR, Aqara FP1E è in grado di rilevare anche le persone immobili, sedute o sdraiate sul divano, rilevando entro pochi secondi quando qualcuno lascia la stanza, permettendo così di creare delle automazioni. Diventa così più facile ottimizzare i consumi, spegnendo le luci o il condizionatore quando una stanza è vuota, andando a incidere in maniera significativa anche sulla bolletta.

Il nuovo sensore si pone come alternativa semplificata ai modelli già in commercio, (come raccontato nella nostra recensione di Aqara Presence Sensor FP2), senza la necessità di conoscere l’esatto posizionamento all’interno di una stanza, per gestire in modo differenziato le zone. Bastano davvero pochi attimi per configurare, tramite la companion app Aqara Home, il nuovo sensore e inserirlo nell’ecosistema e iniziare a utilizzarlo.

Questo non significa però che siano state rimosse le funzioni più evolute, come l’utilizzo di algoritmi AI che consentono al sensore di evitare falsi rilevamenti (come quelli creati da tende, piante, animali), con un sistema che filtra le fonti di interferenza e consente ad Aqara FP1E di imparare a conoscere la stanza, diventando sempre più preciso nel tempo.

Oltre a consentire di risparmiare sulla bolletta, Aqara FP1E può aiutare ad avere uno stile di vita più attivo, inviando una notifica, o cambiando il colore di una lice, quando una persona rimane ferma o seduta troppo a lungo, invitandola ad alzarsi e fare un po’ di movimento.

Aqara Presence Sensore FP1E richiede un’alimentazione 5V1A tramite una normale porta USB-A e può essere fissato al muro o a un mobile tramite una staffa adesiva o con la base magnetica, perfetta per posizionarla ovunque in casa.

Prezzo e disponibilità

Aqara Presence Sensor FP1E è disponibile su Amazon a 49,99 euro, ma fino all’8 agosto potete ottenere uno sconto speciale del 20% utilizzando il codice FP1EEU20.