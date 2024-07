Presto sarà possibile evidenziare qualsiasi cosa in una scheda di Google Chrome per trovare maggiori informazioni. Ciò sarà possibile grazie alla funzionalità cerchia e cerca di Android che sfrutta l’intelligenza artificiale che è in grado di “vedere” quello che c’è sullo schermo.

Prossimamente basterà attivare Google Lens, evidenziare il contenuto e lasciare che l’IA di Google analizzi il testo, immagini e altro presente nella selezione e fornisca immediatamente un risultato di ricerca.

Cerchia e cerca è in arrivo su Google Chrome desktop e ChromeOS

Cerchia e cerca è stata notata in Chrome e ChromeOS 128 Beta, quindi è possibile che la vedremo arrivare in Chrome 128 stabile a metà agosto e in ChromeOS 128 all’inizio di settembre.

La funzionalità è attivabile in versione sperimentale abilitando il relativo flag disponibile all’indirizzo chrome://flags/#enable-lens-overlay.

Al momento sui sistemi Windows, MacOS e Linux l’opzione si trova nel menu a tre punti, ma ciò potrebbe cambiare prima che venga distribuita in versione stabile.

Recentemente Google Chrome è diventato un po’ più sicuro per quanto riguarda i download sospetti e nel frattempo Google ha deciso di chiudere il progetto LaCros per ChromeOS.