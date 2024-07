Google ha annunciato che il browser Chrome fornirà spiegazioni più dettagliate sul motivo per cui un particolare download potrebbe essere sospetto o pericoloso.

Sfruttando lo spazio aggiuntivo disponibile nella nuova interfaccia di download di Chrome, Google ha sostituito i precedenti messaggi di avviso con altri più dettagliati che hanno lo scopo di informare l’utente sulla natura della potenziale minaccia in modo che possano prendere decisioni più consapevoli.

Google Chrome aggiunge contesto e coerenza agli avvisi di download sospetti

In base ai verdetti di malware basati sull’intelligenza artificiale di Google Safe Browsing, Chrome ora suddivide i download potenzialmente dannosi in File sospetti e File pericolosi. Per maggiore chiarezza questi due livelli di avvisi sono distinti per iconografia, colore e testo.

Per combattere una tendenza attuale di impacchettare software dannoso in un archivio crittografato, come un file .zip, .7z o .rar, protetto da password, Google ha introdotto due meccanismi di protezione a seconda della modalità di Safe Browsing selezionata dall’utente in Chrome.

Agli utenti con protezione avanzata verrà chiesto di immettere la password in modo che l’intelligenza artificiale li possa analizzare nel cloud, mentre per gli utenti con le impostazioni predefinite i file verranno analizzati localmente.

Google ha notato che questi miglioramenti hanno portato a cambiamenti significativi nel comportamento degli utenti Chrome, tra cui un minor numero di avvisi ignorati e in generale una migliore protezione dai download dannosi.