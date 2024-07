Epic Games ha annunciato che ha intenzione di offrire i suoi giochi agli utenti iPhone nell’UE tramite AltStore PAL e prevede di annunciare presto il supporto per almeno altri due store di terze parti che offrono condizioni vantaggiose per gli sviluppatori.

Oltre a Fortnite, Epic Games ha affermato che ha in programma di portare anche Rocket League Sideswipe su AltStore PAL, ma la società sta anche lavorando per lanciare il proprio app store su iOS e Android.

Epic ha anche annunciato che metterà fine alle partnership di distribuzione con gli store mobili che applicano commissioni troppo elevate.

La società si sta presumibilmente riferendo agli store di Apple e Google, contro le quali Epic è in controversia per le loro pratiche commerciali che l’azienda definisce anticoncorrenziali.

Epic ritirerà Fortnite e altre app da Samsung Galaxy Store

In quest’ottica Epic ha anche in programma di ritirare Fortnite e altre app come Rocket League Sideswipe e Postparty dal Galaxy Store, poiché Google a Samsung sarebbero intenzionate a limitare la concorrenza nel mercato della distribuzione di app Android.

Epic e altri colossi come Spotify accusano Apple di aggirare le norme previste dal DMA europeo, lamentando che l’azienda di Cupertino applica comunque delle commissioni e delle regole che penalizzano troppo gli app store alternativi.